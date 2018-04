Elon Musk înlocuiește roboții cu oameni la Tesla, scrie The Next Web. Miliardarul, cunoscut pentru aversiunea sa față de roboți, are însă o explicație simplă pentru care a luat această decizie: aceasta vine pentru îmbunătățirea producției pentru Model 3, prima mașină electrică de masă a companiei.

Reamintim, Tesla a cumpărat anul trecut Perbix – o companie care proiectează și realizează linii industriale de producție, iar în 2016 a preluat Grohmann Engineering, o companie germană care produce roboți industriali.

Dar, cu toate acestea, Tesla are în continuare probleme în creșterea producției pentru Model 3. Compania vrea să ajungă la construirea a 2.500 de autoturisme pe săptămână, iar până acum s-a bazat pe tehnologizarea liniei de producției.

”Automatizare excesivă”

Reuters scrie că acum fabrica Tesla din Fremont, California, arată precum un ”Cuirasat Extraterestru”.

Vineri, însă, Elon Musk a scris pe Twitter că ”automatizarea excesivă a fost o greșeală”. ”Ca să fiu sincer, a fost greșeala mea. Oamenii sunt subapreciați”, a completat miliardarul.

O parte a mașinăriilor a fost înlocuită acum cu muncitori. Presa scrie că producția Model 3 a fost suspendată, iar compania afirmă că aceasta a fost plănuită. Ținta este creșterea productivității.

Musk a mai scris pe Twitter că Tesla va fi profitabilă începând cu trimestrul al treilea și că societatea nu va avea nevoie de o nouă injecție de capital.

Tesla a terminat ultimele două trimestre cu pierderi masive.