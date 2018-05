Dragnea nu va primi la sediul PSD miile de români care au anunțat că vor veni: ”De unde să am eu, domnișoară, atâția mici?” a spus liderul PSD, joi, la Parlament. El a precizat că va invita și presa să mănânce un mic și să bea o bere și a promis că va aduce micii de la Teleorman. În plus, liderul PSD a povestit cum a ajuns să meargă la mare cu mașina BMW Seria 7 a fiului său, care nu are ITP-ul făcut. El a afirmat că iubita sa, Irina, a făcut un accident, iar mașina lui, BMW Seria 5, este în service.

Liviu Dragnea a povestit că Irina Tănase, iubita sa cu 30 de ani mai tânără, a făcut accident de mașină. ”Unul foarte grav. Din fericire, Irina nu a pățit nimic”, a spus liderul PSD, precizând că mașina lui, un BMW Seria 5 care este menționat și în declarația de avere, și care a fost primit donație de la fratele său, este încă în service.

Dragnea a spus că mașina BMW Seria 7, cu care a mers la mare, aparține fiului său și nu are ITP-ul făcut, iar fiul său trebuie să primească amenda și să răspund pentru că nu a făcut ITP-ul.

”Am văzut tot felul de detectivi, unii pârâți, vai de mama lor. Mașina nu e firmei lui, ci a lui personal. Mașina mea a fost accidentată grav, acum o perioadă, cu Irina în mașină. E în reparații. E mașina din declarația de avere, X5, moștenită de la fratele meu. În ceea ce privește ITP-ul, am înțeles că nu e, fii-miu să primească amendă să se-nvețe minte. L-am rugat să-mi împrumute și mie mașina, mi-a împrumutat-o și îi mulțumesc foarte mult. Și eu i-am împrumutat când el încă nu avea mașină. M-am dus la mare și am venit”, a spus Dragnea.

Liderul PSD s-a referit la invitația pe care i-a făcut-o unui internaut, să vină cu naveta de bere pe care a pierdut-o la pariu, la sediului central al PSD, și wel va aduce micii.

Dragnea a ținut să le transmită celor peste o mie de persoane care au bifat că vor să vină la sediul PSD, lunea viitoare, că nu îi va primi și că nu vor intra în sediu.

”De unde să am eu, domnișoară, atâția mici?”, a spus Dragnea, precizând că va invita totuși presa să mănânce mici de la Teleorman și să bea o bere.

Dragnea a câștigat pariul cu un internaut care l-a pus de demonstreze că el își postează mesajele pe Facebook. Liderul PSD a fost provocat să demonstreze că el este cel care scrie mesajele pe pagina de socializare.

În replică, liderul PSD a postat o fotografie cu el la volan. Fotografia a fost făcută de iubita sa, Irina Tănase care îl și ajuta să răspundă la comentarii. Internautul a recunoscut că a pierdut pariul și că vine cu o navetă de bere, iar Dragnea a promis, la rândul lui, că va da micii, la sediul central al PSD din Aleea Kiseleff.

Imediat, pe Facebook a apărut și un anunț pentru un miting, luni, intitulată ”Grătar la Dragnea”. ”Grătar. Dragnea dă micii. A zis ca să ne tinem de cuvânt și sa mergem. Locatia: Sediul PSD de pe Kiseleff. Ora: 17:00. Ziua: Luni 7 Mai. Firea se ocupă de salată și transport după, pt cine bea. Dăncila o sa ne cânte!, se arată în prezentarea protestului.

Peste o mie de persoane bifaseră că merg la această acțiune, și aproape 4.000 erau interesate de eveniment.