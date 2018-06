Revolta unui primar PSD: “Mitingul este pentru penalul de Dragnea”

“Nu consider că PSD are vreun motiv să organizeze acest miting de la Bucureşti, având în vedere că guvernează cu peste 60% la nivel naţional, au administraţii locale, judeţene, Guvern, servicii deconcentrate, prefecţi, subprefecţi. Cred că este un miting pentru penalul de Liviu Dragnea, vineri va fi sentinţa şi vrea să arate câtă lume îl susţine şi ce popularitate are, ca să aibă motiv să rămână în funcţie după ce va fi condamnat, pentru că eu sunt convins că va fi condamnat. Au spus că aleşii locali ai PSD, consilieri locali şi judeţeni, trebuie să meargă la miting. Dacă nu merg îşi pierd mandatul. Oamenii merg pentru că aşa li se cere, că şi eu dacă le spun consilierilor să meargă, merg, pentru că nu au ce face”, a declarat Vladimir Petruţ, primarul oraşului Cavnic, din Maramureş, pentru Mediafax.

EAcesta a explicat că este foarte obositor pentru cei care trebuie să vină la Bucureşti de la distanţe mari.

”Noi suntem din Maramureş, până la Bucureşti sunt 550 de km, lipsa autostrăzilor şi a infrastructurii face să se circule pe un drum cu două benzi în condiţii de zi. Astfel, sub 10 ore nu au cum să facă până la Bucureşti, ajung la ora 19-20 în Bucureşti, îi pun pe stradă să strige 3 -4 ore, apoi îi urcă înapoi în autocare, pentru a călători toată noaptea până acasă. Practic, acei oameni vor sta 24 ore în maşină, cu pauze prin benzinării sau parcări, nu cred că sunt animale”, a adăugat primarul.

Ca atare, filiala PSD Cavnic nu va avea niciun reprezentant la mitingul PSD de sâmbătă, 9 iunie.

Trebuie precizat însă că Vladimir Petruţ a demisionat din toate funcţiile din PSD în februarie 2017, rămânând totuşi membru al partidului pentru a-şi putea păstra funcţia de primar.

”Din laşitate nu şi-a depus şi demisia din funcţia de primar obţinută în numele PSD, însă pentru acest lucru îl vor sancţiona locuitorii Cavnicului”, a spus preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, care îl ameninţă cu excluderea din partid.