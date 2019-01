View this post on Instagram

Mungkin ada hikmah di sebalik insiden ni. Remember guys, bila aib orang dibuka kita bersorak. Tapi kita sure ke aib diri sendiri akan kekal tersorok sampai bila-bila? Lebih baik kita doakan yang baik-baik dan jadikan ini sebagai pengajaran. ♥️ #spreadpositivity #courageisgold . KLIK link di bio @majalahremaja untuk baca artikel penuh. Atau SWIPE UP je di instastory. #majalahremaja #remaja #dewiremaja #dewi1819 #dewiremaja1819