5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală: Ce ascund gesturile lui Călin Georgescu, Donald Trump, Nicușor Dan și ale liderilor implicați în scandalul cinei de la Atena

Analizăm limbajul nonverbal al protagoniștilor celor mai virale cinci știri publicate de Libertatea săptămâna aceasta. Alături de Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea din București, trainer de vorbire în public, descoperim ce se ascunde în spatele gesturilor personalităților publice.

Călin Georgescu e obligat să se prezinte la procesul în care e judecat pentru propaganda legionară. Asta după ce lipsit de la toate cele 5 termene de până acum. Georgescu e acuzat pentru comunicarea nonverbală: procurorii spun că a imitat gesturile, tonul și vocea lui Antonescu și a făcut salutul legionar. Atenție: e alt dosar decât cel de înșelăciune, în care judecătorii i-au înlocuit arestul preventiv de 30 de zile cu arestul la domiciliu.

„Putem face asta oricărei țări dorim”, spunea în martie, la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, despre căderea guvernului Bolojan. Era la masă cu Grindeanu și cu ministrul de atunci al Energiei. „Când te invită un ambasador, te duci”, justifica Grindeanu, fără să explice de ce întâlnirea a avut loc la restaurant, nu la ambasadă. Acum, Casa Albă îi cere ambasadoarei demisia și o numește, în aceeași frază, „un atu extraordinar”, iar la București cei de la masă încă explică meniul.

Ministra Mediului a făcut publice rezultatele unui control la Administrația Națională de Meteorologie. Apoi întreabă pe Facebook ce au în comun un sutien de peste 1.000 de lei, parfumuri, poșete și pantofi cu toc. Răspunsul: au fost cumpărate cu cardurile Meteorologiei, iar postarea Dianei Buzoianu vine cu poze cu produsele. Șefa ANM se apără, ar fi sesizat ea Poliția și nu se consideră vinovată de cheltuirea banilor publici. Când acuzația vine pe rețele sociale și la tv, procesul public începe în comentarii.

A patra desemnare de premier a oferit un alt tablou. Siegfried Mureșan era la Strasbourg când Nicușor Dan i-a anunțat numele și a acceptat apoi pe Facebook. Luca Niculescu a venit împreună cu Președintele și i-a mulțumit public pentru încredere. În comunicarea nonverbală, proximitatea fizică proiectează asociere și susținere instituțională: președintele nu doar anunță un nume, ci îl prezintă public pe omul desemnat. Eugen Tomac și Adrian Veștea au stat și ei lângă Nicușor Dan. Dar să stai lângă președinte nu înseamnă că ai și majoritatea în spate.