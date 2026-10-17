Susține Susține

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală: Ce ascund gesturile lui Călin Georgescu, Donald Trump, Nicușor Dan și ale liderilor implicați în scandalul cinei de la Atena

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
Echipa de jurnaliști
Comentează
Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea din București, trainer de vorbire în public
Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea din București, trainer de vorbire în public. Sursă foto: Libertatea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Analizăm limbajul nonverbal al protagoniștilor celor mai virale cinci știri publicate de Libertatea săptămâna aceasta. Alături de Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea din București, trainer de vorbire în public, descoperim ce se ascunde în spatele gesturilor personalităților publice.

Călin Georgescu e obligat să se prezinte la procesul în care e judecat pentru propaganda legionară. Asta după ce lipsit de la toate cele 5 termene de până acum. Georgescu e acuzat pentru comunicarea nonverbală: procurorii spun că a imitat gesturile, tonul și vocea lui Antonescu și a făcut salutul legionar. Atenție: e alt dosar decât cel de înșelăciune, în care judecătorii i-au înlocuit arestul preventiv de 30 de zile cu arestul la domiciliu.

„Putem face asta oricărei țări dorim”, spunea în martie, la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, despre căderea guvernului Bolojan. Era la masă cu Grindeanu și cu ministrul de atunci al Energiei. „Când te invită un ambasador, te duci”, justifica Grindeanu, fără să explice de ce întâlnirea a avut loc la restaurant, nu la ambasadă. Acum, Casa Albă îi cere ambasadoarei demisia și o numește, în aceeași frază, „un atu extraordinar”, iar la București cei de la masă încă explică meniul.

Ministra Mediului a făcut publice rezultatele unui control la Administrația Națională de Meteorologie. Apoi întreabă pe Facebook ce au în comun un sutien de peste 1.000 de lei, parfumuri, poșete și pantofi cu toc. Răspunsul: au fost cumpărate cu cardurile Meteorologiei, iar postarea Dianei Buzoianu vine cu poze cu produsele. Șefa ANM se apără, ar fi sesizat ea Poliția și nu se consideră vinovată de cheltuirea banilor publici. Când acuzația vine pe rețele sociale și la tv, procesul public începe în comentarii.

A patra desemnare de premier a oferit un alt tablou. Siegfried Mureșan era la Strasbourg când Nicușor Dan i-a anunțat numele și a acceptat apoi pe Facebook. Luca Niculescu a venit împreună cu Președintele și i-a mulțumit public pentru încredere. În comunicarea nonverbală, proximitatea fizică proiectează asociere și susținere instituțională: președintele nu doar anunță un nume, ci îl prezintă public pe omul desemnat. Eugen Tomac și Adrian Veștea au stat și ei lângă Nicușor Dan. Dar să stai lângă președinte nu înseamnă că ai și majoritatea în spate.

Despre războiul cu Iran, Trump spune la un miting electoral: „să lovească Los Angeles-ul, să lovească San Diego”, ar fi „un preț foarte mic”. A doua zi, întrebat de trei ori ce a vrut să spună, face cu mâna un gest de alungat muște. Apoi anunță un acord cu Putin pe motorină și suspendă sancțiunile, înaintea alegerilor din 3 noiembrie în speranța ieftinirii benzinei la pompă. Lui Zelenski îi cere alegeri prezidențiale și primește replica: 60 de zile de armistițiu și Ucraina votează Dar rușii continuă să bombardeze grădinițe și spitale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Video 5 știri by Libertatea 5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală Călin Georgescu Ilie Bolojan Sorin Grindeanu Diana Buzoianu Donald Trump Volodimir Zelenski
Parteneri
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Viva.ro
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Unica.ro
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Gsp.ro
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
Gsp.ro
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
Parteneri
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...&quot;. Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
Libertateapentrufemei.ro
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...&quot;. Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
WOW! Antonia &quot;a stins lumina&quot;! Cea mai scurtă și cea mai decoltată rochie, pe podium! 30 de imagini cu vedetele noastre, la Săptămâna Modei din București
Avantaje.ro
WOW! Antonia &quot;a stins lumina&quot;! Cea mai scurtă și cea mai decoltată rochie, pe podium! 30 de imagini cu vedetele noastre, la Săptămâna Modei din București
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
Tvmania.libertatea.ro
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
ALTE ȘTIRI
Mai multe mașini Chery Tiggo, o gamă de SUV-uri moderne, cu design premium și tehnologie avansată, disponibilă și în România
Știri România
07:42
Chinezii de la Chery vor folosi componente fabricate la Timișoara pentru mașinile produse în Europa
Un avion de vânătoare F/A-18 Hornet aflat în zbor la altitudine joasă, cu trenul de aterizare coborât
Știri România
07:25
Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost detectată la nord de Plauru, în apropierea graniței. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol
Parteneri
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din primăvară
Adevarul.ro
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din primăvară
Cât costă un weekend într-un oraș european unde berea este mai ieftină decât în București. Poți vedea și un meci de top
Fanatik.ro
Cât costă un weekend într-un oraș european unde berea este mai ieftină decât în București. Poți vedea și un meci de top
Munca în Germania pornește de la 13,90 euro pe oră. Cum se compară cu procesarea peștelui în Norvegia
Financiarul.ro
Munca în Germania pornește de la 13,90 euro pe oră. Cum se compară cu procesarea peștelui în Norvegia
Parteneri
Superliga.ro
Dinamo - FC Botoșani 2-0. Păstrează ecartul
Superliga.ro
Oțelul - Csikszereda 1-1. Duelul suferinței
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Andreea Esca
Stiri Mondene
09:54
Andreea Esca, apariție senzațională la Bucharest Fashion Week: „Lucruri bizare pentru mine, dar încercate”
Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu
Stiri Mondene
09:39
Gabi Bădălău vrea să se împace cu Claudia Pătrășcanu de dragul copiilor. I-a propus să se mute la București: „Mă rog de tine, te implor”
Parteneri
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Tvmania.libertatea.ro
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Redactia.ro
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
Gsp.ro
Iubita noului jucător din Premier League a eclipsat prezentarea oficială, iar acum este prezentă la fiecare meci
Parteneri
Ce este un „oraș-burete” și de ce Europa pariază pe această soluție. Bucureștiul are o mare problemă
Mediafax.ro
Ce este un „oraș-burete” și de ce Europa pariază pe această soluție. Bucureștiul are o mare problemă
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Gestul unei românce pe aeroportul din Miami a salvat viața unui bărbat. Elena nu a stat o clipă pe gânduri
Observatornews.ro
Gestul unei românce pe aeroportul din Miami a salvat viața unui bărbat. Elena nu a stat o clipă pe gânduri
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
Kanald.ro
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
POLITIC
Diana Stoica
Politică
09:51
Diana Stoica, deputat USR, a explicat de ce a trimis un mesaj homofob pe grupul Comisiei Europene: „O să fiu mai atentă pe viitor”
Marian Neacșu a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare în 2016. Foto: Hepta
Politică
16 oct.
Cum a răspuns Luca Niculescu la întrebarea despre Marian Neacșu, propus de PSD la Ministerul de Interne, deși a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare în 2016
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Alimentul pe care Gigi Becali nu îl mai mănâncă: “Doar îl mestec și-l scuip!”
Fanatik.ro
Alimentul pe care Gigi Becali nu îl mai mănâncă: “Doar îl mestec și-l scuip!”
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Spotmedia.ro
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Ultimele știri
Auto
10:35
Dacia 1300 zburătoare a lui „Nea Ghiță”, virală pe internet, în stil Tesla Roadster: „La noi e cu propulsie pe țuică”
Stiri Mondene
10:31
Cine a achitat tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Ce a dezvăluit vedeta
Știri Externe
10:21
Disperarea unei voluntare canadiene care luptă în Ucraina: „Ard de furie, Trump ne întoarce spatele. Oamenii de aici, dacă renunță, vor muri”
Analiză
Știri România
10:00
Cum a ajuns gigantul elvețian VAT să investească masiv în România. Valvele fabricate la Arad sunt folosite în industria semiconductorilor
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
07:18
Fostul șef DGIPI condamnat pentru favorizarea lui Puiu Popoviciu obține daune de 250.000 de lei, după achitare, din partea statului român
Știri România
08:54
Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România: ce regiuni vor avea mai multă zăpadă
Lifestyle
16 oct.
Hârtia igienică dispare în 2026: ce o înlocuiește și devine trend global
Lifestyle
16 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026. Soarele va intra în zodia Scorpionului
Cine poate afla câți bani are o persoană decedată în bancă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
08:44
Cine poate afla câți bani avea o persoană decedată în bancă
fațada hotelului The Plaza, New York, SUA
Cultură și Vacanțe
08:36
Hotelul Plaza din „Singur acasă 2” se închide patru ani pentru renovări masive
Ellen Carter și Connor Gill
Cultură și Vacanțe
06:30
Cum să călătorești prin lume fără să cheltuiești bani pe cazare, dar să ai condiții de lux: „Am ajuns în 18 țări”
O femeie care culege prune din copac
Lifestyle
06:00
Cele 3 alimente gustoase care nu te îngrașă niciodată, recomandate de un antrenor de fitness
O femeie și un bărbat merg rapid prin parc într-o zi de toamnă
Lifestyle
05:45
Alergare sau mers pe jos, ce este mai bun pentru sănătate
horoscopul zilei de astăzi 17 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
16 oct.
Horoscop 17 octombrie 2026. Leii sunt tentați să își folosească întreaga autoritate pentru a-și impune părerea într-o problemă de serviciu
În cât timp se încălzește caloriferul - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
16 oct.
Cât durează până se încălzește un calorifer după pornirea căldurii
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Sorin Gabriel Ionescu în costum albastru închis și cămașă albă, în timp ce vorbește la microfon
Știri România
16 oct.
Nota obținută de Sorin Ionescu la prima probă a concursului pentru directori. Este propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul Niculescu
Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au rupt coaliția PSD-PNL în aprilie 2026, după 5 ani. Foto: Profimedia
Știri România
16 oct.
Ilie Bolojan a răbufnit la adresa PSD: „Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți. Când nu au votat legea salarizării sau acum, după ce am pierdut 770 de milioane de euro?”
Un doctor îmbrăcat în halat alb, purtând un stetoscop în jurul gâtului, care ține o seringă cu ac și un flacon mic de sticlă
Știri România
16 oct.
Criză temporară de vaccin antigripal în farmacii. Când vin cele 600.000 de doze din noua tranșă
Harta interactivă a clădirilor patrimoniu din Pitești. Sursa foto: Denis Grigorescu
Știri România
16 oct.
Primul oraș din România cu o hartă interactivă a clădirilor de patrimoniu în pericol de degradare. Cum pot fi depuse propuneri
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Ce-ai de faci așa, Nicușor?, pesedistule!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu