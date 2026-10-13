5 știri Economic: Într-o singură lună, România a pierdut populația unui orășel

Într-o singură lună, România a pierdut populația unui orășel. Fără să punem la socoteală pe nimeni care a plecat din țară. Salut! Sunt Daniel Coman, de la Euronews, iar tu urmărești 5 știri economice, în coproducție cu Libertatea.

Suntem tot mai puțini, și ne-o arată și cifrle oficiale. În august s-au născut 13.243 de copii și au murit aproape 18.900 de oameni. Adică, doar din diferența dintre nașteri și decese, suntem mai puțini cu peste 5600 de persoane. Și nu e doar o problemă demografică. Copiii care nu se nasc astăzi sunt angajații, contribuabilii, antreprenorii care nu vor exista peste 20–30 de ani. Adică mai puțini oameni care produc, consumă și plătesc taxe, în timp ce numărul vârstnicilor pune tot mai multă presiune pe pensii și sănătate. Firmele găsesc mai greu angajați. Statul strânge contribuții de la mai puțini oameni. Iar economia are o bază mai mică din care să crească.

Bine, multe dintre problemele economiei s-ar rezolva dacă statul ar și ști sau ar vrea să colecteze mai bine. Pentru că de fiecare dată când statul are nevoie de bani, soluția pare foarte simplă: mai punem o taxă, mai creștem un TVA, mai luăm ceva de la cei care deja plătesc. Dar dacă problema nu este doar cât ne taxează statul… ci cât de prost reușește să colecteze de la toată lumea? România are cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană: aproape 30 la sută. Adică din TVA-ul pe care ar trebui să îl colecteze, un leu din trei lipsește. Nu sunt neapăratbani furați, dar e și ăsta un factor. Gap-ul include evaziune, dar și insolvențe, erori și alte forme de neconformare. Dacă statul ar colecta măcar la nivelul din restul Uniunii Europene, ar fi câteva zeci de miliarde de lei în plus la buget în fiecare an. Adică deficit mai mic, împrumuturi mai puține, și o presiune mai mica pentru creșteri de taxe. Adică, paradoxal, am duce-o mai bine dacă statul ne-ar lua banii așa cum trebuie.

Apropo de economie, deficitul commercial al țării este și anul ăsta complet dezechilibrat. Hai să îți explic: România a făcut cumpărături din străinătate de 88 de miliarde de euro în opt luni. Și a vândut înapoi de doar 66. Diferența? Peste 22 de miliarde de euro. Ăsta e deficitul commercial. Atenție: importul nu e automat rău. Fabricile importă utilaje, componente și materii prime ca să producă aici. Problema apare când, an după an, cumpărăm din lume mult mai mult decât reușim să-i vindem. Suntem foarte buni clienți ai economiei mondiale. Trebuie să devenim și furnizori mai buni.

Iar multe dintre produse sunt transportate cu camionul. Și așa ajungem la altă problem. Vorbeam săptămâna trecută de noul model de taxare, TollRo. Pe lângă blocajul chiar din prima zi, s-ar putea să ne și scumpească produsele. camioanele plătesc acum taxa în funcție de kilometrii parcurși, greutate și cât poluează. Iar transportatorii spun că, într-un an, costul poate ajunge la de aproape șase ori peste vechea rovinietă. Și dacă transportul se scumpește, și ceea ce e transportat devine mai scump, așa că vom vedea asta în bonul de la supermarket.

Și o să ne uităm destul de mirați și cum cresc facturile. Hai să vorbim de gaz, de exemplu. Europa intră în iarnă cu rezervorul de gaze umplut doar trei sferturi. E cel mai redus nivel pentru această perioadă de când se fac măsurători. Asta înseamnă că țările vor trebui să consume mai puțin sau să importe. Mai scump. Iar gazul scump se simte apoi în facture de încălzire, în prețul electricității, în ceea ce plătim pentru mâncare și alte produse.