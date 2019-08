Marţi, 12 august, la nivel naţional, erau confirmate 798 de focare de pestă porcină.

Anul trecut, tot la jumătatea lui august, erau înregistrate cu 153 de cazuri mai puţine.

Cele mai multe focare sunt în judeţul Teleorman acolo unde au fost băgate în carantină 258 de gospodării.

Pe locul al doilea este judeţul Dolj, acolo unde au fost confirmate 113 focare.

Mihai Dune are o fermă în acestă zonă şi este unul dintre crescătorii de porci din România, care anul trecut a vorbit cu reporterii Libertatea despre problemele pe care ridică pesta porcină producătorilor autohtoni.

Acum, afacerea sa se clatină serios. Chiar dacă carnea produsă de el este avizată din punct de vedere sanitar-veterinar, adică poate fi procesată sau consumată fără niciun risc, numărul clienţilor săi a scăzut.

“Eu am pierdut mai mult de 33 la sută din afacere. Deja am dat oameni afară iar de la şapte am ajuns la trei angajaţi. Şi dacă nu mai am activitate, am redus programul la câteva ore. Pentru ce să plătesc? Pentru pază?”, se întreabă fermierul.

Pesta care creşte

Cei peste 400 de mii de porci, sacrificaţi până în prezent din cauza molimei, au costat până în prezent bugetul naţional peste 53 de milioane de euro.

Banii au fost acordaţi drept compensaţii în baza unei derogări de la Uniunea Europeană şi fac parte dintr-un plafon de 80 de milioane de euro care pot fi plăţiti de statul român până în 2020.

Despăgubirile pentru porcii sacrificaţi sunt considerate ajutoare de stat, în privinţa cărora s-a ajuns la fundul sacului, mai spune fermierul Mihai Dune.

„Problema este ca ei nu mai au bani. Legea a ajuns să se aplice diferit în funcţie de judeţ. Eu am ferma blocată. Legislaţia spune că atunci când sunt mai mult de patru focare, trebuie să se ucidă porcii din toata zona şi ulterior să fie acordate compensaţii. Când am întrebat ni s-a transmis de sus că nu mai sunt bani. Si prin urmare au ajuns sa “ucidă” doar acolo unde omoara boala”, punctează Mihai Dune.

Potrivit datelor A.N.S.V.S.A., până în prezent au fost soluţionate aproape 9.000 de dosare de despăgubire iar alte aproximativ 1.100 se află încă în lucru.

Prin comparaţie, potrivit statisticilor Comisiei Europene, România conduce detaşat în topul ţărilor afectate de pesta porcină africană. Cu aproape 800 de focare confirmate suntem urmaţi de Polonia(33), Bulgaria(30), Ucraiana(28), Lituania(13), Slovacia(2), Letonia(1) şi Italia(1).

