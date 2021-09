La patruzeci de ani după ultimul lor album, The Visitors din 1981, grupul suedez ABBA s-a reunit pentru a lansa albumul Voyage, care va fi lansat pe 5 noiembrie. Două dintre piesele care se vor regăsi pe noul album au fost deja lansate.

ABBA a anunţat că va susţine în mai 2022 un concert mai puţin obişnuit la Londra, unde vor fi proiectate versiunile digitale ale membrilor formaţiei. Avatarurile membrilor ABBA au fost create cu ajutorul tehnologiei folosită şi în filmele de la Hollywood.

„Cu toții am simțit că, după aproximativ 35 de ani, ar putea fi amuzant să ne unim din nou forțele și să intrăm în studioul de înregistrări. Așa am făcut. Și parcă timpul stătuse nemișcat și am fi fost plecați doar într-o scurtă vacanță. O experiență extrem de veselă”, au transmis cei de la ABBA.

Au fost scrise și înregistrate inițial două piese, inclusiv I Still Have Faith In You, dar lansarea lor a fost împinsă la începutul anului 2019, apoi la sfârșitul anului 2019. De atunci grupul a continuat să scrie și să înregistreze, ajungând până la urmă la un album complet.

Bjorn Ulvaeus a spus că formația este la fel de apropiată. „Este incredibil să fim împreună. Am vrut să facem acest proiect înainte de a muri. Am aşteptat atât de mult timp”, a spus acesta.

Ulvaeus a mai spus că au ales Londra pentru spectacolul live, deoarece „Londra este cel mai bun oraș când vine vorba de divertisment, teatru. Am simțit întotdeauna că britanicii ne văd ca pe ai lor”.

Formația ABBA a fost înființată în 1972. După câștigarea premiului Eurovision, în 1974, cei patru artiști ar fi vândut aproape 400 de milioane de albume. Grupul s-a despărţit fără un anunţ oficial în 1983.

