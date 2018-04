Adela va sfătuieşte în sex şi iubire. “Am dat peste soția și amicul meu în timp ce făceau amor pe masa de la bucătărie”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Sunt căsătorit de 10 ani, iar căsnicia noastră e una normală, cu bune și cu rele. Acum două săptămâni l-am adus în casă pe un tovarăș din liceu ca să ne zugrăvească, în condițiile în care nevastă-mea e casnică și îl poate supraveghea tot timpul. Ei bine, pe măsură ce treceau zilele, am constatat că băiatul făcea din ce în ce mai puțină treabă, în timp ce nevasta era din ce în ce mai veselă și zglobie. Așa că săptămâna trecută am plecat mai repede de la serviciu, ca să văd ce se petrece. I-am surprins făcând amor pe masa de la bucătărie, de fapt eu i-am văzut, dar ei nu m-au observat. Am rămas șocat vreo câteva secunde, apoi am fugit. Am umblat ca bezmeticul pe străzi până seara, nu am fost în stare să-i zic nimic nici nevestei, nici colegului. Mă simt un om de nimic, nu știu ce să fac, nu știu de ce, când vreau să fac scandal, mă blochez. Ce să fac?

Adela răspunde:

Dragul meu,

Înțeleg că te simți vinovat pentru că, în situația în care orice bărbat normal i-ar fi crăpat capul nenorocitului care i-a luat femeia, tu nu ești în stare să faci nici măcar o scenă. Asta după ce e clar că ți-e frică de amândoi și nu ai deloc încredere în sine. Te-ar ajuta dacă ai face câteva ore de terapie cu un psiholog, care să te ajute să-ți exprimi emoțiile. Cu siguranță că soția ta este perfect conștientă de această slăbiciune a ta, și nu va pierde ocazia să o exploateze cu fiecare ocazie. Prin urmare, dacă te-ai duce să-i spui că știi ce se petrece, ea ar riposta și s-ar dezvinovăți, acoperindu-te cu lacrimile ei. Așa că îți propun să apelezi la fapte. Pur și simplu, fără să-i explici de ce, pentru că vrei ca lucrurile să se termine mai repede, pentru că ”tovarășul” se mișcă prea încet – cu zugrăveala – ai decis să-ți iei concediu, să stai cu el să-l ajuți. Acum, dacă nu suporți să-ți stea prin preajmă, îl poți concedia, pur și simplu și să aduci în locul lui un alt muncitor, de preferință unul mai bătrân și mai urât. Depinde de tine dacă vrei să-ți salvezi căsnicia sau să ai dreptate. Poți să-ți ierți soția sau să te desparți de ea. Nu trebuie să afli răspunsul chiar acum. Dă-ți timp și vezi cum se derulează lucrurile și, la momentul potrivit, vei ști exact ce trebuie să faci.