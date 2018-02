Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Iubesc un bărbat mai tânăr ca mine”

Buna ziua,

Mă numesc Oana, am 36 de ani și de două luni simt că trăiesc cu adevărat. Iubesc un bărbat mai tânăr că mine cu doi ani. Mai exact suntem cei mai fericiți este bărbatul perfect îmi oferă atenție mă răsfață este genul de bărbatul luptător cu viață. dar sunt câteva probleme care ne împiedică să fim cu adevărat fericiți. Eu încă sunt căsătorită și nimeni nu este de acord să divorțez în condițile în care eu nu îmi mai iubesc soțul. Familia nu este de acord cu relația mea cu acest băiat deoarece eu am o situație financiară mai bună că a lui, dar mie nu îmi pasă eu sunt fericită lângă el așa cum este, cred că împreună putem face multe. Eu sunt de părere că nu banii te fac fericită că acum am bani dar nu sunt fericită deloc. El muncește dar nu are un serviciu stabil, dar își va lua – așa a zis.

Au încercat să ne despartă dar nu au reușit, am încercat și eu să renunț la el dar nu pot Îl iubesc! Mă face fericită, lângă el simt că trăiesc. Pentru el am fost în stare de multe lucruri pe care nu le am făcut niciodată pentru nimeni, am lipsit nopți de acasă, dar și el a făcut multe pentru mine.

Între noi mai este o mică diferența pe lângă vârstă este puțin mai mărunt că mine, dar nici asta nu mă deranjează, și nu mă interesează ce spune lumea. Oare cum să fac să îi fac pe restul să înțeleagă că ne iubim și că nouă ne este bine împreună și să mă lase să divorțez …?