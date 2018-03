Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “Sunt însurat zece ani și în ultimul an am mari probleme cu soția”

Salut, Adela

Sunt un bărbat însurat de vreo zece ani și în ultimul an am mari probleme cu soția. Nu ne prea înțelegem. Eu sunt plecat de acasă la muncă în altă țară și ne certăm la telefon aproape în fiecare zi. Nu îi mai convine nimic din ce vorbim. Îmi zicea că vrea să divorțăm, iar eu i-am spus să intenteze divorț, dar nu vrea. Avem două fete împreună, dar de sărbătorile de iarnă am aflat că ea umbă cu un băiat. Își face drum aproape în fiecare zi în oral (aproape 60 km) și până acum eu trimiteam bani să se întrețină. De vreo lună am discutat subiectul cu părinții ei și îi era frică de tatăl ei. A plecat de acasă amenințând că se omoară, că de ce am vorbit cu ei, după care nu a mai vorbit deloc cu mine. Mai mult, i-a consinv pe părinții ei că eu sunt de vină pentru toate și părinții s-au pus contra mea. De divorț nu a mai vorbit, dar i-am spus că dacă și-a găsit pe altcineva… să divorțeze. Acum, ea spune că nu are pe nimeni, dar eu știu că nu e așa. Și nu știu ce să fac, căci aș divorța de ea, dar văd că tot eu sunt oaia neagră.