Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “Am un iubit mai în vârstă care mă întreține, însă am aflat că e căsătorit”

Adela,

Sunt o întreținută. O spun direct. Nu am nicio problemă cu asta. Am 19 ani și am o relație cu un bărbat mult mai în vârstă, care îmi oferă în schimb cadouri scumpe, bani… ce să mai, mă răsfață. Nu am avut nicio problemă cu acest lucru, ba chiar am început să țin mult la el. Aș putea spune că-l iubesc. Am aflat acum că e căsătorit, iar asta însă mă face să am alte gânduri. Deși nu am probleme să fiu o întreținută, nu îmi place să știu că stric familii. Asta deși el spune că relația lui nu mai funcționează… Nu știu ce să cred. Ce părere ai?