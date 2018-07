Adrian Doroftei, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, măcinat de o amintire din copilărie

“Când mă gândesc al copilărie am o singură amintire şi un singur regret legat de responsabilitatea mea din copilărie: am lăsat uşa deschisă la balcon când aveam 8 sau 9 ani şi sora mea mai mică a ieşit pe balcon şi a căzut în piscină şi nu am observat. Era foarte mică, avea 2 ani şi ceva. Am avut noroc că am… m-a bântuit toată viaţa, chiar dacă sora mea mai mică, şi în momentul de faţă, îmi mulţumeşte că am salvat-o, simt cumva că a fost vina mea”, a mai povestit băiatul cel mare al lui Leonard Doroftei.

Leonard Doroftei este căsătorit cu Monica. Cuplul are trei copii, doi băieți și o fată, Vanessa. Ea a susținut luna aceasta examenul de capacitate.

