După ce a părăsit unitatea medicală în care a fost internat, artistul a transmis un mesaj de mulțumire întregii echipe care l-a îngrijit, scrie HotNews.

„Astăzi am fost externat după cinci zile în Spitalul Bagdasar-Arseni din București, România. Încă nu-mi vine să cred că s-au întâmplat toate acestea! Dr. Valentin Chioncel mi-a salvat viața și voi fi pentru totodeauna recunoscător lui și echipei sale incredibile!”, a scris Al Di Meola, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Artistul american, în vârstă de 69 de ani, a susținut un concert miercuri seară, 27 septembrie, la Arenele Romane, în timpul căruia a suferit un infarct, potrivit medicilor. El a fost transportat de urgență la spital, fiind internat la Secția de Cardiologie a Spitalului Bagdasar-Arseni, din Bucureşti, unde medicii i-au montat patru stenturi.

O carieră de aproape 50 de ani

Chitaristul american de jazz de origine italiană Al Di Meola, pe numele adevărat Al Laurence Dimeola, s-a născut la 22 iulie 1954, în New Jersey. În 1972, s-a înscris la Berklee College of Music din Boston. În timpul studenţiei, a cântat cu Chick Corea.

Din 1976 şi-a început cariera ca artist solo. Printre cele mai cunoscute compoziţii ale sale se numără „Meditarranean Sundance”, „Libertango”, „Race With The Devil In Spanish Highway”, „Land Of The Midnigh Sun” şi „Elegant Gypsy Suit”, potrivit Agerpres.

Artistul a colaborat cu nume mari precum Paco de Lucia, Carlos Santana, John McLaughlin, Jimmy Page, Stevie Wonder, Jean Luc Ponty, Luciano Pavarotti, Phil Collins, Herbie Hancock, Les Paul, Steve Vai sau Frank Zappa.

Retrospectiva carierei de aproape 50 de ani a lui Al Di Meola este exprimată prin cea mai recentă lansare de album din martie 2020, intitulată „ACROSS THE UNIVERSE”. Acesta cuprinde interpretarea de către artist a 14 melodii Beatles, cu orchestrații de chitară electrică, de o viteză fulminantă, potrivit aldimeola.com.