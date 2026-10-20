Alegeri în SUA. Votul anticipat a început în Texas, un bastion tradițional republican unde democrații au șanse la o victorie istorică

Votul anticipat pentru alegerile de la jumătatea mandatului în SUA a început luni în statul Texas, un bastion tradițional republican unde democrații speră la o victorie istorică, transmite AFP.

Cozi s-au format deja la secții de votare din Houston și Dallas, două dintre marile orașe ale statului Texas. Texanii au timp până pe 3 noiembrie să aleagă între candidații democrați, care își axează campania pe preocupările economice, și cei republicani, aliniați în spatele președintelui Donald Trump, a cărui rată de aprobare este la un minim record.

Texanii sunt chemați la urne să-și aleagă următorul guvernator între republicanul Greg Abbott, în vârstă de 68 de ani, care candidează pentru al patrulea mandat, și democrata Gina Hinojosa, o avocată de 52 de ani pe care sondajele o indică ușor în avantaj.

În cursa pentru Senat, democratul James Talarico, un fost profesor de 37 de ani, reușește să mobilizeze alegătorii, ceea ce îi conferă un ușor avans în fața lui Ken Paxton, în vârstă de 63 de ani, actualul procuror general al statului și aliat al lui Trump.

Gina Hinojosa și James Talarico întruchipează amândoi o nouă generație de democrați care încearcă să atragă alegătorii independenți, precum și pe americanii dezamăgiți de războiul nepopular purtat de Donald Trump în Orientul Mijlociu și de explozia prețurilor, notează AFP.

De asemenea, cei doi candidați speră să recâștige electoratul latino, atras de Trump în 2024, dar nemulțumit acum de operațiunile de represiune împotriva imigranților ce zguduie SUA de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial al miliardarului newyorkez.

În ceea ce îi privește pe candidații republicani, ei mizează din plin pe sprijinul celor care îl susțin pe Donald Trump. Atât Greg Abbott, cât și Ken Paxton au evitat dezbaterile electorale.

Cel din urmă încearcă să depășească ani de scandaluri, legate de acuzații de fraudă, speculații răsunătoare de infidelitate pe fondul destrămării căsniciei sale și semne de întrebare privind legăturile strânse menținute cu anumiți donatori.