LIVETEXT Alegeri prezidențiale și referendum în Republica Moldova. Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo, în turul doi. Suspans la referendum

Acest dublu scrutin este, fără îndoială, cel mai important organizat de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991. Alegătorii au fost în situația de a decide dacă își doresc în mod clar să meargă înainte pe traiectoria proeuropeană sau dacă rămân captivi intrigilor țesute de Rusia.

Conform unor calcule făcute de statisticieni de la Chișinău, dacă tendința de vot se menține în diaspora și nu scade sub 71 la sută, atunci opțiunea DA, pentru modificarea Constituției în vederea aderării la UE, va depăși opțiunea NU.

În diaspora, după procesarea a 24,68 la sută din procesele verbale, opțiunea DA la referendum are 79,62 la sută, iar NU – 20,38 la sută.

16.014 voturi au fost exprimate în Transnistria. Alexandr Stoianolgo a ieșit învingător, cu 35,41 la sută din voturi, urmat de Maia Sandu, cu 25,21 la sută, și Irina Vlah, cu 15,7 la sută. Victoria Furtună a cumulat 7,41 la sută din voturi, iar Renato Usatîi – 7,16 la sută. Locul șase este ocupat de Vasile Tarlev, cu 5,88 la sută. Restul candidaților au înregistrat sub 1,21 la sută.

După procesarea a 80 la sută din procesele verbale, opțiunea pentru modificarea Constituției în vederea aderării la UE are un procentaj de 44,97 la sută, iar NU – de 55,03 la sută.

„Toate aceste tendințe cumulate ne oferă o prezență reală la vot de peste 70% din cetățenii aflați în țară, o cifră pe care nu am mai văzut-o de la alegerile parlamentare din 2014, când am avut 72% prezență. Aceste date reflectă o schimbare profundă în implicarea civică, cu tinerii și seniorii în prim-plan”, scrie economistul de peste Prut.

Igor Grosu: „Am votat pentru un spațiu al păcii, unde viața omului are valoare"

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că doreşte ca Republica Moldova să fie un spaţiu în care „viaţa omului are valoare” şi în care drepturile cetăţenilor sunt respectate, informează Agerpres.

„Am votat pentru ceea ce am pledat toţi anii aceştia, pentru ca Republica Moldova, cetăţenii noştri să trăiască într-un spaţiu al păcii, al prosperităţii, acolo unde viaţa omului are valoare, unde drepturile sunt respectate şi acel spaţiu din care din punct de vedere al valorilor am făcut parte dintotdeauna”, a afirmat Grosu după ce şi-a exprimat votul la alegerile prezidenţiale şi la referendum.

El a apreciat că, de fiecare dată când a fost nevoie, moldovenii s-au mobilizat şi că majoritatea populaţiei „înţelege cât de important este momentul”.