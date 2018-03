Amme a lansat Vis străin, primul ei single în limbă română

Amme a lansat Vis străin, primul single în limbă română. După piese cântate în spaniolă și engleză, a venit momentul că AMME să lanseze prima ei piesă în limbă romană, “Vis străin”. Nouă piesă a artistei este compusă de Mellina, în studioul de la Tralala School.

“Piesa ‘Vis străin’ este piesa sufletului meu, primul meu single în limba română, este produsă de Mellina, iar eu am contribuit la versuri. Am descoperit că îmi place să scriu și sunt fericită că am ocazia să lucrez cu un om atât de talentat și de înțelegător cum este Mellina. Sper să vă placă, este din suflet, pentru toate sufletele care au fost dezamăgite cândva. Deseori ni se întâmplă să credem că suntem protagoniștii unor scenarii pe care ni le imaginăm, ne dorim să fim acolo, dar de fapt este o iluzie, alergăm într-un vis străin”, spune AMME despre noul single și colaborarea cu Mellina, alături de care a mai lucrat și în trecut, la single-urile “Muchacho” și “Te digo”.