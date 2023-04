Printre semnatari se numără Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, Asociația Psihiatrilor Liberi din România, peste 70 de redacții de presă din toată România, rectori și profesori universitari, șefi de edituri, precum și specialiști din domenii și de vocații diverse.

Aceștia s-au unit în fața unei concepții enunțate brutal de un invitat al României TV, joi, 20 aprilie 2023, în a doua seară de lapidare pe TV: „N-aș lăsa un om cu probleme psihice să lucreze la mine”.

Cei care doresc să se adauge demersului o pot face trimițând un mail pe adresa apel@libertatea.ro.

Apel împotriva discursului practicat de postul de televiziune România TV, care incită la ură și discriminare față de persoanele cu probleme de sănătate mintală

Noi, instituțiile și organizațiile care semnează acest apel public, respingem ferm discursul împotriva persoanelor cu afecțiuni psihice, promovat în prime-time de postul România TV în seara zilei de 19 aprilie 2023.

În acord cu valorile profesiilor noastre, de medici, psihologi, profesori, jurnaliști, artiști, reprezentanți ai societății civile, o spunem cu toată claritatea și responsabilitatea: astfel de mesaje sunt nedemocratice și încurajează izolarea oamenilor cu afecțiuni psihice.

Nu e întâia dată când, în spațiul audiovizual, se promovează un limbaj și idei care incită la ură. De data aceasta, victima principală este o persoană care nu se mai poate apăra: jurnalista de 32 de ani Iulia Marin, care a decedat acum câteva zile.

Iulia Marin a lucrat de-a lungul unei cariere de 11 ani la publicațiile Adevărul, Pressone, Recorder, Gândul și Libertatea. Și-a făcut meseria cu dedicare și cu talent. Integritatea și discernământul ei profesional n-au fost puse niciodată sub semnul îndoielii.

Ziarista s-a luptat cu o suferință psihică diagnosticată și tratată ani de zile, timp în care Iulia a continuat să muncească, așa cum o fac milioane de femei și bărbați din România, care muncesc în condițiile în care au diverse boli, de la cancer la nevroze și de la suferințe cardiace la diabet sau bipolaritate.

Mai ales pentru oamenii cu boli psihice, munca, mediul colectiv, responsabilitățile sunt recomandate de medici, ca însoțitoare ale tratamentului și terapiei. Iulia Marin însăși a scris de repetate ori cum o ajută munca de ziaristă și viața de redacție „care m-a încurajat și susținut, mi-a acordat încredere când eu nu mai credeam deloc în mine, mi-a cultivat această încredere și m-a ridicat de pe banca de rezerve pe care singură mă așezasem”.

În redacții, „nu de puține ori, auzeam: «Avem nevoie de tine». O vorbă în care nu credeam, nu-mi mai vedeam utilitatea și nici contribuția”, a mărturisit ea publicului.

Miercuri, 19 aprilie 2023, la emisiunea lui Victor Ciutacu de la postul România TV, a fost atacată nu doar memoria acestei femei care nu mai e. S-a prezentat, într-un stil brutal, și cazul unui alt ziarist, un bărbat care are și el o suferință psihică. Ambele persoane au fost „țintite” pentru ca postul RTV să ilustreze ideea că „Oamenii ăia sunt tulburați psihic, că nu vreau să spun mai mult decât atât, produceau materiale de presă. Pixul domnișoarei Marin e o armă. Care folosită cu ticăloșie poate distruge destine”.

Minute în șir, au fost ridiculizați și atacați oameni, decedați sau vii, pentru că au boli psihice și au fost învinovățiți cei care îi angajează sau colegii alături de care lucrează.

În locul medicilor, al specialiștilor și al legii, un post de televiziune consideră că poate decide el cine e apt și cine este inapt de muncă, cine merită un salariu și cine nu, cine e de încredere și cine nu.

Noi, semnatarii acestui apel, refuzăm să credem că România poate asista la normalizarea discriminării la adresa celor cu suferințe psiho-emoționale. Nu este normal, nu este omenește să instigi împotriva celor suferinzi, indiferent de boala lor și să le pui sub semnul îndoielii capacitatea de a-și câștiga existența, în mod liber și demn.

Ne adresăm următoarelor autorități publice, dar ne adresăm și organizațiilor din domeniul publicității, precum și firmelor private care își derulează campanii publicitare pe postul de televiziune România TV. Aveți aici transcrierea acestei emisiuni. Oricât de rău vă produce lectura, vă rugăm să faceți efortul de a citi, ca să respectăm nu doar șocul din familiile oamenilor atacați direct, dar și oroarea care cuprinde orice om martor la promovarea unor asemenea idei, despre inferioritatea copiilor, părinților și prietenilor noștri bolnavi.

Pe aceste firme naționale și internaționale, precum și pe organizațiile precum IAA și RAC, care autoreglementează etica din publicitatea românească, le întrebăm: este prevăzută în codul dumneavoastră de responsabilitate socială asocierea cu posturi TV care incită la discriminare?

Către CNA ne adresăm, respectuos, și îi întrebăm când vor face, cu adevărat eficient, din interesul publicului motivul existenței lor ca instituție? Noi, ca societate, am ajuns ca în schimbul licențelor gratuit acordate posturilor TV pentru a ne informa, să primim insulte și instigări la ură.

Către Consiliul pentru Combaterea Discriminării înaintăm rugămintea de a privi minutele acestei emisiuni care, în opinia noastră, a dus limbajul urii la noi cote, chiar și pentru nivelul substandard al unor posturi TV din România.

Încheiem această scrisoare printr-un apel către toți cei care se simt, deseori pe bună dreptate, prea lipsiți de speranță, de putere și de metode de a mai crede că putem schimba ceva: dacă nu ne ridicăm vocile acum, pentru a proteja memoria unui om care nu se mai poate apăra, atunci când merită să vorbim?

Semnatarii apelului

REDACȚII (74)

Redacția PressOne

Redacția Recorder

Redacția Libertatea (la aceste trei redacții a lucrat Iulia Marin)

Redacția Hotnews

ArgesulOnline.ro

Documentaria, colectiv foto

Dragoș Pătraru și echipa Starea Nației

Redacția Radio Guerilla

Jurnal de Vrancea

Platforma Iscoada

Redacția Actualitatea vrânceană

Redacția Alba24

Redacția Átlátszó Erdély/Transilvania Transparentă

Redacția Cațavencii

Redacția Centrul de Investigații Media

Redacția Constanța TV

Redacția Context.ro

Redacția Cultura la dubă

Redacția CursDeGuvernare

Redacția Dela0

Redacția Dobrogea Live

Redacția Elle

Redacția Economedia

Redacția Factual

Redacția Gazeta de Stâlpeni

Redacția Gazeta Sporturilor

Redacția HunedoaraMea.ro

Redacția Iașul Nostru

Redacția Info Sud-Est

Redacția Inquam Photos

Redacția Kiss FM

Redacția Lovedeco

Redacția Magic FM

Redacția Misreport

Redacția ArgesFocus.ro

Redacția Monitorul de Botoșani

Redacția Obiectiv de Suceava

Redacția Panorama

Redactia PRESShub.ro

Redacția ReporterIS

Redacția Republica

Redacția RISE Project

Redacția Rock FM

Redacția România Curată

Redacția Scena9

Redacția Spotmedia

Redacția start-up.ro

Redacția Știri din Muntenia

Redacția Ştiri PROFM

Redacția SunMedia

Redacția Teleleu

Redacția VICE România

Redacția Vrancea24

Redacția Wall-Street.ro

Redacția We Love Sport

Redacția Ziarul de Iași

Reporter24.INFO

Saptamana.online

Redacția G4Media

Redacția Buletin de București

Redacțiile Treizecizero.ro și Lead.ro

Redacția Bihoreanul

Redacția Edupedu

Redacția Special Arad

Redacția Școala 9

Redacția Turnul Sfatului

Redacția Știri Europa FM

Redacția GreatNews.ro

Redacția ȘtiriCraiova.ro

Redacția Life

Redacția Ziarul Obiectiv

Redacția Bistrițeanul

Redactia Veridica

Redacția Captura

PaginadeMedia.ro

Ziarul de Vrancea

Redacția InfoBistrița

Redacția ziarului Oglinda de Azi (Câmpina)

Redacția ziarului Observatorul de Covasna

Redacția CovasnaMedia.ro

Redacția Autocritica

Redacția NewsPascani.com

Redacția Actualitatea TV

Redacția News FM

Redacția Curierul de Cluj

Redacția Știri Din Surse Buzău

Redacția Gazeta de Sud

redacția Revistei GOLAN

Redacția Sentinel News

Redacția Ziaristii.com

Redacția Informația IRL, Irlanda

Ziarul de Bacău

Redactia Alert24.ro

ASOCIAȚII MEDICALE (2)

Asociația Psihiatrilor Liberi din România, președinte Profesor Univ. Dr. Adela Ciobanu

Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, președinte: Șef Lucrări Dr. Ana Giurgiucă

PSIHOTERAPEUȚI

Eugen Hriscu, psihoterapeut, director medical Clinica Atelier Psy

Cătălina Dumitrescu, doctor în științe psihologice, psiholog clinician specialist, psihoterapeut

Ioana Raluca Petru psihoterapeut

Silvia Ciubotaru (Guță), psihoterapeut

Simona Tache, psihoterapeut

Alexandra Pacurar, psihoterapeut

Yolanda Crețescu, psiholog clinician psihoterapeut, Președinte Asociația Happy Minds, Inițiatorul Proiectului Deprehub și Deprehub Teens

Irina Vasilescu, psihoterapeută

Catrinel Ștefan, psihoterapeută

Denisa Nicolau, psiholog clinician

Laura Machedon – psiholog clinician

Silvia Alionte, psihoterapeut

Stătescu Amalia Elena, psiholog clinician

Marius Gheorghe, psiholog

Filimon Cristiana Bianca, psiholog

Anca Dumitrescu, psihoterapeut

Roxana Nicolau, psiholog clinician si psihoterapeut.

Alina Cioabă – psihoterapeut

Raluca Ilea, psiholog clinician și psihoterapeut

Alina Jugrestean, Psihoterapeut familial sistemic

Erica Eliza Olaru – psihoterapeut ( membru British Association for Counselling and Psychotherapy)

Daniela Radu, psihoterapeut, lucrātor umanitar

Ada Mușat- psihoterapeut și psiholog clinician

Denisa Boroi, psiholog și pedagog școlar

Bogdan Pîrtoacă, psiholog clinician, psihoterapeut

Dr. Ruxandra Grigorescu medic, Terapeut, coach

Augustin Cupșa, psihiatru, scriitor

Vlad Stroescu, medic psihiatru

Rodica Buzoianu, psihoterapeut și manager cultural

Carmen Sumanaru, psihoterapeut

Alexandra Vezure, psiholog clinician

Teodora Zăbavă, psihoterapeut

Cosmin Popa, Psiholog clinician și psihoterapeut, Vicepreședinte al Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Colegiului Psihologilor din România

Psihoterapeut și medic, Corina Angelescu

ASOCIAȚII

ActiveWatch

APADOR-CH

Asociația „Stâlpeni, comuna noastră!”

Asociația „Învingătorii sclerozei multiple”

Asociatia A.R.T. Fusion

Asociația ACCEPT

Asociația ALIAT Pentru Sănătate Mintală

Asociația Carusel

Asociatia Centrul European pentru Educatie si Cercetare Juridica (ECLER)

Asociația Civică Banat

Asociația Front/Feminism-Romania

ARAS – Asociația Romans Anti Sida

Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale

Asociația Mai Mult Verde

Asociația Mișcarea Sinergistă Timișoara

Asociatia Școala Încrederii

Asociația Ziariștilor Independenți din România

Asociația Moașelor Independente

Asociația MozaiQ LGBT

Asociația SAMAS

Asociatia SEXUL vs BARZA

Asociația Opportunity Associates Romania

Asociatia Femeilor Românce din Italia – ADRI

Asociația Dăruiește Viață

Asociația Parcul Natural Văcărești

Asociația Femeilor și Familiilor din Mediul Rural – AFFMR

Asociația Equilibrium

Asociația Secular-Umanistă din România (ASUR)

Asociatia Generația România Sănătoasă 2035

Bikers for Humanity Romania

Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Centrul de Resurse Juridice

Centrul FILIA

Centrul pentru Inovare Publică

Centrul pentru Jurnalism Independent

Centrul Român de Politici Europene

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Code for Romania

E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome

ECPI – Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

Expert Forum

FEPAL – Federația Părinților și Aparținătorilor Legali

Fundația Comunitară București

Fundația ESTUAR

Fundatia Freedom House, Romania

Fundația Friends For Friends/Superscrieri

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Fundația Rațiu pentru Democrație

Funky Citizens

Fundația Comunitară Oradea

Geeks for Democracy

Grupul pentru Dialog Social (GDS)

HIV/SIDA (UNOPA)

Median Research Centre

PEN România

Romanian Harm Reduction Network

Sens Pozitiv

Societatea Academică din România

Societatea de Analize Feministe AnA

Compania de teatru Giuvlipen

Climb Again

Asociația Pe Stop

Asociația Blondie

DeciSePoate

ACS Atsumi Dance, Bistrița, prin Rodica Dobraniș

Asociația VeDem Just – Voci pentru Democrație și Justiție

Institutul Român pentru Acțiune, Instruire și Cercetare în Domeniul Păcii – PATRIR

Corupția Ucide

Consiliul Tineretului din România

Asociația Agent Green

Fundația Progress

Fundația Corona

Asociația pentru dezvoltare comunitară Vaslui

EDITURI (2)

Editura Black Button Books

Editura Nemira

SEMNĂTURI INDIVIDUALE

Gabriel Liiceanu, filozof, scriitor și editor

Cătălin Ștefănescu, jurnalist tv

Adrian Despot, artist

Lia Bugnar, actriță

Ada Roseti, cercetător

Elena Vlădăreanu, scriitoare

Andrei Mircea Zamfirescu, Avocat

Preot Marcel Răduț-Seliște (fost jurnalist, scriitor și membru activ al societății civile)

Adrian Ardelean, jurnalist

Daniel David, psiholog, rectorul Universității Babeș-Bolyai

Alex Dima, jurnalist

Eugen Istodor, jurnalist

Iaromira Popovici, jurnalist

Ramona Coman, profesoară, Université libre de Bruxelles

Ada Teslaru, consultant comunicare

Mircea Meșter, jurnalist

Hazaparu Oana-Alina, biolog

Călin Gomboș, jurnalist

Iurie Sanduța, jurnalist de investigație la RISE Moldova

Alexandru Goța, jurnalist, activist de mediu

Alexandru Popa, Asociația Inima Copiilor

Ana Maria Ciobanu, jurnalistă

Anca Iosif, jurnalistă

Andrei Cornea, filosof, eseist

Anda Deliu, jurnalistă

Luca Eva-Maria, scriitor și artist vizual

Gabriela Voinea, Calgary-Canada, fost jurnalist în România

Andrei Petre, jurnalist

Andra Mureșan, jurnalistă HotNews.ro

Andrada Fiscutean, jurnalistă

Andreea Dogar, jurnalistă

Andreea Pavel, jurnalistă

Andreea Pora, jurnalistă

Andreea Smerea, jurnalistă Euronews Digital

Andu Radu, editor de film și colorist

Bogdan Oprea, cadru didactic Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Carmen Dumitrescu, Investigatoria

Cătălin Stancu, jurnalist

Daniel Coman, Jurnalist Euronews

Cătălin Striblea, realizator radio

Dan Chișu, Film Director& Producer

Ada Galeș, actriță

Cosmin Savu, jurnalist

Cornelia Mazilu, jurnalist

Cristi Citre, jurnalist

Cristi Ciupercă, jurnalist

Daniela Hering, activist civic, Stockholm

Ramona Gabar (funcționar european și în timpul liber autor Nemira)

Dr. Anca Neagu, medic specialist Anatomie Patologică, Galați

Radu Jude, regizor

Oana Tyukodi – profesor

Daniel Onaca, scriitor, Malmö, Suedia

Viorel Dejeu, medic chirurg

Alma Nicole Boiangiu – actriță și muzician

Petre Barac, Jurnalist, the Diplomat-Bucharest

Dan Curean, realizator Tvr Cluj, profesor Ubb,

Alexandra Oprea, sociolog

Gina Popa, cercetător, Cambridge, UK

Cristian Leonte, jurnalist

Cristian Preda, decan FSPUB

Daniel Palade, jurnalist

Delia Marinescu, jurnalistă freelancer

Diana Marcu, jurnalist și părinte

Claudia Caraba,, account Manager – Creative Strategist, The Markers

Grațiela Bâzoi, jurnalist, Redacția Săptămânalul Gherila – Argeș

Dragoș Iliescu, profesor Universitatea din București, Facultatea de Psihologie, secretar general al Asociației Psihologilor din România

Dragos Stanca, antreprenor

Eli Bădică, editoare și jurnalistă culturală

Eli Neicuț, creator de conținut

Emilia Șercan, jurnalistă PressOne

Sergiu Toader, freelancer, Substack.com

Flavius Ilioni Loga, asistent social

Anamaria Pârvulescu – farmacist

Florin Iaru, scriitor

Florin Silviu Negru, jurnalist

Gabriel Bejan, jurnalist

Ileana Andrei, jurnalistă

Ioan Stanomir, politolog

Ionuț Benea, jurnalist

Laura Ionescu, scriitoare

Lavinia Bălulescu, jurnalistă și scriitoare

Luiza Dobrescu, jurnalistă

Marian Preda, sociolog, profesor universitar

Marius Chivu, scriitor

Matei Bărbulescu, jurnalist

Matei Udrea, jurnalist

Melania Cincea, jurnalistă

Mihai Boicu, jurnalist

Mircea Dumitru, filosof, fost ministru al Educației

Moise Guran, jurnalist

Mona Dîrțu, jurnalistă,

Bogdan Drugă, cercetător

Marius Uscatu, chirurg

Alexandra Poleucă, avocat

Felea Alexandra, economistă

Nuami Dinescu, actriță

Oana Băluță, conf. univ. dr. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Paul Angelescu, jurnalist

Tiberiu Fărcaș, jurnalist, Cluj-Napoca

Paula Herlo, jurnalistă

Radu Afrim, regizor

Radu Vancu, eseist

Alex Ciutacu, jurnalist

Vladimir Iuganu, scenograf

Raluca Miroi, jurnalistă

Teodora Munteanu, jurnalist

Alina Stroe – manager comunicare internă

Raluca Radu, prof. univ., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Marian Godină, polițist

Ramona Ursu, jurnalistă SunMedia

Rareș Năstase, jurnalist

Sebastian Oancea, jurnalist

Sonia Teodoriu, jurnalistă

Sorana Stănescu, jurnalistă

Ștefan Borcea, jurnalist

Teodor Baconschi, eseist

Tudor Chirilă, actor

Sonia Deaconescu, judecător-Curtea de Apel Tg Mureș

Tudor Giurgiu, Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc

Valeriu Nicolae, activist pentru drepturile omului, jurnalist și scriitor

Victor Ciobotaru – doctorand științe politice

Vitalie Cojocari, jurnalist

Sidonia Bogdan, jurnalist Presshub

Mihai Grecea, regizor, supraviețuitor al incendiului din Colectiv

Vlad Alexandrescu, profesor universitar

Irina Păcurariu, jurnalist

Alexandru Toma Pătrașcu, director Bucharest Science Festival

Alina Manolache – jurnalist

Andreea Ofițeru, jurnalistă

Mădălina Cocea, comunicator de știință

Virgil Burlă, jurnalist

Vlad Mixich, expert politici de sanatate, medic

Mihaela Miroiu, politolog

Corina Șuteu, Insula 42

Radu Paraschivescu, scriitor

Lidia Bodea, editoare, director Humanitas

Oana Dimofte, jurnalistă

Ioana Burtea, jurnalistă

Oana Marinescu, consultant comunicare strategică

Carmen Lidia Vidu, regizoare

Ciprian Rus, jurnalist

Cristian Badea, inginer

Bianca Dumitru, jurnalist

Oana Iancu, specialist marketing

Paul Gabor, scriitor, Tarragona – Spania

Denisa Crăciun, jurnalist

Florin Tudose, profesor, Asociația “Profesori instruiți, copii fericiți, părinți multumiți!”

Trufașu Viorica, medic

Daniela Padurariu, antreprenor

Cerasela Barbone, muzeograf

Marius Oprișiu, inginer

Chris Simion – Mercurian – regizor, scriitoare, initiatoarea proiectului Grivita 53 – primul teatru construit impreuna de comunitate

Oana Mincan

Popa Veronica, asistent medical

Maria Ioana Rusu, ecolog

Alina Greavu, activist, Asociația ALUZIVA Cortul Terapeutic

Andrei Popoviciu, jurnalist

Mihaela Michailov, dramaturgă, co-fondatoare Centrul de Teatru Educațional Replika

George Bucur, producător video

Sebastian Zachmann, jurnalist

Bogdan Theodor Olteanu, regizor

Carolina Vozian, scriitoare

Claudia Andron, jurnalistă

Irina Mihaela Ionescu, profesoară

Mihai Călin, actor

Ioana Radu, traducător

Ioana Lupea, Relații Publice și comunicare

Raluca Abrihan, jurnalist

Alina Mihai, jurnalist

Cătălina Dulgheru, economist

Loredana Bertișan-Pop, doctorand

Dorin Ștefan Adam, arhitect

Ioana Diaconu-Mureșan, traducătoare

Ruxandra Predescu, consultant comunicare

Ichim Nicoleta, economist

Oana Mihoc – Farmacist

Saul Pop, fotojurnalist, asistent universitar

Dana Coțovanu, jurnalist

Agache Mihai Adrian, analist IT

Nicolae Stoica – Administrator SC TRILEMMA SRL Brașov

Mircea Pătrașcu, student la jurnalism

Ana -Maria Sisu – sociolog (cercetare de piață)

Dan Jiga, inginer

Vio Lemnaru, CentrIT ICT Services SRL

Cătă Stoian – Consilier juridic

Florin Duca- Antreprenor

Adina-Cristiana Zoican, activistă

George Pleșu, manager cultural

Melnic Codruța Oana, medic

Corina Băcanu, creator de conținut

Giuliano Junc, jurnalist sportiv

Ana Chiorean, artist vizual

Alin Cristea, jurnalist DEBRAILA.ro

Ștefan Constantinescu, profesor

Adina Vlad Rugină, relații publice

Paul Cozighian, (jurnalist, corespondent Le Figaro, Radio France și Radio Canada în România)

Mihaela Ropotă, matematician

Irina Tacu, jurnalistă, scriitoare

Cristina Iancu, jurnalist, Știri Actuale

Irina Manolache, Fost jurnalist

Raluca Zoițanu, medic de familie

Silvana Pătrășcanu, jurnalist

Mandea Alexandra, medic rezident Medicină internă

Mira Gomboș, jurnalist

Daniela-Cecilia Dafin – bibliotecar

Octavian Vasilescu, jurnalist Euronews România

Feri Predescu, jurnalistă

Alina Oprea, inginer

Anelise Sălan- regizoare film documentar, doctorandă FJSC

Oana Stănciulescu, jurnalistă, Expresmagazin.ro

Corina Matei, content writer

Mălușel Adrian, pensionar

Păun Maria Magdalena, jurist

Luminița Vilara, economist

Horia-Eugen Cristea, jurnalist

Ramona Săseanu – jurnalist și psihoterapeut

Sorin Vlad, Inginer chimist

Iulia Pădureanu -medic

Bogdan Enescu, profesor

Ovidiu Jelea, jurnalist

Angi Șerban – activist

Florin Bădiță – activist

Roxana Cojocaru, antreprenor

Cristina Chinole, activistă, autoare de articole privind sănătatea mintală și absolventă de master în domeniul eticii medicale

Bogdan Comșa, jurnalist

Bianca Boitan-Rusu, expert comunicare culturală

Andrei Radu-Dan, președinte Asociația Sport Pentru Sănătate

Cătălina Bodescu, consilier juridic și studentă Psihologie

Mihaela Carțiș, muzicolog

Denisa Întorcatoru, farmacist

Simona Chitan, jurnalist

Andronache Ana-Maria, profesor

Cristian Șarpe, fizician

Ioana Cernat – matematician

Cora Gherase, inginer de sisteme software

Marius Dumitra, lector universitar

Ramona Dumitrean, actriță Teatrul National Cluj

Cristian-Iohan Ștefănescu, Jurnalist

Izabela Barbu – muzician

Dan Derscanu – avocat, psiholog

Marcel Ștef, Publisher The Robelos

Anca Zahiu Tomici, agent portuar turistic – capitanaria Castelnaudary, Franța

Anca Maria Colteanu, regizor artistic

Andrei Mihail, antropolog, lector universitar FSP-SNSPA București

Adrian-Nicolae Popescu, jurnalist

Motronea Doru Florin, economist, sergent de artilerie (rezervă)

Iulia Iordan, scriitoare și educator muzeal

Daniel Șandru, Prof.univ.dr.

Membrii asociației Rețeaua de Solidaritate

Lavinia-Andreea Gavrilescu, medic, Timișoara

Andreea Trandafirescu, Jurnalist Euronews | Psiholog

Daniela Cozmeci, media planner

Andreea Tocan & Cristin Tocan, antreprenori

Horia Nicola Ursu, traducător, redactor la editura Crime Scene Press

Sebastian Ionuț Cazacu, avocat

Adelina Clapon, consultant comunicare

Rozalia Weisz, Manager dezvoltare regională, Skåne, Suedia

Cătălin Costinaș, antrenor karate și antreprenor

Flaminia Botez, Lector univ.dr. (Universitatea Tehnică de Construcții București)

Andrada Ianus, cercetător

Felicia Floroiu, funcționar public

Ileana Hodoiu, pensionară, (analist programator)

Carmen Radu, profesor, Universitatea din Craiova

Camelia Cristofor, muzeograf

Mihai Vasilescu, blogger

Dana Voicu, actriță

Carmen Bojoanca, antreprenor

Alina Musatoiu, Asistent social, Blekinge, Suedia,

Alex Bohariuc, Managing Partner | Homemade Advertising

Cristi Ionescu – artist de voce

Alex Varninschi, jurnalist

Raluca Agiu, specialist comunicare

Anca Băjenaru (auditor financiar)

Dora Constantinovici – jurnalist

Radu Valentin, Inginer IT

Ioana Măgureanu, istoric de artă

Alina Cirstea, economist

Ioana Nicolescu, jurnalistă

Cristi Dimitriu – consultant comunicare

Carmen Liliana Grigore, fostă jurnalistă, actualmente psiholog

Lavinia Petrariu, Antreprenor în edutainment

Larisa Ciută, jurnalist Adevărul Holding – Click!.

Andrei Mateescu, artist

Elena Ionescu, jurnalist, realizator OltTv Slatina

Flavia Boghiu, Viceprimarul Municipiului Brașov

Irina Chelba

Nicoleta Cerasela Miron, profesor

Tibi Oprea, jurnalist Ziarul Financiar

Sorin Miron, profesor

Dr. Gabriel Lataianu, Assistant Professor of Sociology and Anthropology, Queensborough Community College, City University of New York, New York

Adina Lohmuller, economist

Oana Racheleanu, jurnalist

Sabina Antoniu, antreprenor Noua Zeelandă

Corina Atanasiu – antreprenor, expert în politici publice

Leonard Man, farmacist

Stela Nadoleanu, jurnalist

Mihaela Ștefan, viceprimar sector 6

Anca Sfariac, profesor

Codru Vrabie, trainer/consultant (pe teme de bună guvernare)

Volodia Macovei, scriitor și jurnalist

Delia Chitaru, inginer IT

Ramona Brad, expert politici sănătate și comunicare

Mihaela Pascan, profesor, Tg. Mureș

Cornel Barboi – antrepenor

Alin Bena – jurnalist, Redacția NewsHD.ro

Nicoleta Gavril, auditor public intern

Ramona Prefac – economist

Denisa Angheluță, artistă

Raul Ștef, Fotojurnalist

Vica Nicolescu, logistician

Horațiu Bondor, arhitect

Venera Dimulescu, jurnalist

Robert Schwartz, jurnalist, Deutsche Welle

Anca Grădinaru, jurnalist

Cimpu Maria Cristina – Avocat

Cristina Chipurici, creatoare content

Lucian Nastasă Kovács, istoric, dir. Muzeul de Artă din Cluj

Cătălin Popa, Director executiv Decitex România

Mihaela Iacob, cadrul didactic, UDJ Galați

Vlad Cîrstea, Jurnalist Focus, Prima Tv

Conferențiar univ. Dr. Cezarina Florina Caloian

Diana Stoica, deputat

Florin Ghioca, jurnalist, fotograf

Raluca Spătăreanu, fost jurnalist

Eduard Tofan, medic și ofițer în rezervă

Robert Cotos, Președinte Asociația Maramureș Heritage

Man Mădălina, economist și părinte

Maria Vîrnă, studentă în anul 6 la Facultatea de Medicină

Robert Coravu, lector universitar, Facultatea de Litere a Universității din București

Simona Rădoi, PR în industria cinematografică

Ciprian Necula, doctor în sociologie

Daniel Belu, Consilier Local Mun. Câmpulung

Cititori Libertatea

Irina Șarpe

Enescu Bogdan

Oana Botezatu

Nicorescu Lucian

Teodorescu Cătălin Alexandru

Anca Hăbășescu

Simona Istrate

Antoainette Curcan

Vilan Sorin

Paul Șarpe

Oana Mărginean

Nicoleta Nela Damian

Roxana Socol

Ioan Valentin Costescu

Silviu Plop

Mirela Fitărău

Iulia Chircuși

Karina Stiopu

Georgeta Popescu

Andreea Dăscălescu

Chiriac Iolanda Ștefana

Gina Burcea

Maria Dima – pensionar

Daniela Anania

Cristina Munteanu

Leceanu Monica Elena

Rebegea Doina

Alina Dumitru

Iftimoaie Gina

Ionela Dobre

Vaetis Marieta

Adriana Nicula

Palamariu Mugur

Mihaela Ichim

Popa Mihai

Aurelia Broscauceanu

Anca Höppner

Marin Tutuca

Laurențiu Enea

Galetar Adrian

Cristina Păun

Anamaria Mezei

Florin Pop

Nina Tarba

Stanciu Cristina Emilia

Zamfir Andreea

Marcela Dorobănțescu

Marius Gherman

Laura Oproiu

Ana Crisu

Elena Marcu

George Ivan

Oana Clopoțel

Mirela Stan

Adrian Olteanu

Ghicica Laurențiu

Cristina Dinescu

Oana Udrea

Meda Zara

Daniel Slav

Mircea Stanciu

Ioana Tiberian

Jacota Doina

Mihaela Borodi

Adriana Szabo, mamă şi profesoară.

Dorobanțu Alexandra

Victor-Gabriel Brânză

Dragos Cristian Mihalte

Claudia Ghiță

Diana Iacobsohn

Gabriela Gava

Radu Sandu

Marian Pascovici

Marius Bănuță

Olga Luana Iliescu

Raluca Donciu

Irina Magdalinoiu

Daniel Magdalinoiu

Oana Pădurariu

Carmen Coman

Tatiana Pascu

Irini Crăciun

Diana Voicu

Ioan Florin Man

Teodorescu George

Ciprian Gabriel Istudor

Liliana Misăilă

Dan Rusan

Răzvan Moholea

Anamaria Chirap

Teodor Pop

Rodica Buta

Sergiu Morar

Andreea Bonis

Suzana Dan

Alexandra Măciucă

Dorin Munteanu

Irina Mendrea

Elena Circeanu

Iulia Aron

Vlad Paul Furcoi

Cătălin Țintă

Irina Lehan

Irina Lehan Niculică

Mihaela Lungu

Maria-Alexandra Contiu

Elena Emacu, mamă

Georgiana Spinu

Raluca Drăghici

Maria-Monica Bataraga

Amalia Nuțu, pensionar

Camelia Ciocirlan

Matyas Norbert

Anca Muntean

Zisan Caiali

Andrei Sandovici

Valeria Crăciunescu

Mirela Stan

Mircea Neagoe.

Anda Măgureanu

Raican Ana-Maria

Anca Solomon

Martinescu Dorel

Anda Militaru

Cornelia Lungu

Adriana Hruban

Sanda Iliescu

Anca Ene

Andreea Badea

Mihaela Mihu

Laura Frunză

Ion Miruna – Raluca

Dan Giurca

Dinu Popescu

Alexandru Ciobanu

F.R.Ciobanu

Mădălina Valentina Cinzeacă

Oana Troneci

Corina Pană

Manoliu Constanța

Gabriela Țurcan

Heiuș Daniel

Daniela Boltres

Nico Nițulescu

Iulia Mihai

Marius Novac

Doina Călin

Ion Ciorîngă

Iulia Sîmbotelecan

Daniel Ștefan – cetățean

Lala Crizbășianu

Angelo Constantin Barateanca

Gigi Balcan

Elena-Cristina Constantin

Claudia Gherlan

Adrian Ionescu

Culea Nicolae

Florentina Vioreanu

Raluca Claus

Dan Teleasa

Paula Bobei

Andreea Bădoiu

Corina Nedelcu

Alina Nistor

Alina Stănescu

Andra Mihai

Komlosi Iuliana

Ionuța Topor

Hirbu Ramona

Delia-Ioana Andrei

Lucian Nicorescu

Doina Tâmplaru, Pensionar

Ioana-Adela Boiceanu

Margareta Ștefan

Ciobanu Claudiu Mihai

Oana Rusu

Camelia Rohat

Andrei Secuesu

Steluța Munteanu

Mitrea Otilia

Florina Preda

Ivănescu Emil

Vlad Adrian

Daniela Gray

Raluca Berivoe

Cerasela Stafie

Oana Simona Marinaş

Mihaela Minu

Debreczeni Carol

Raluca Ionescu

Raluca Donovici

Mădălin Sofronie

Edward Giurea

Raluca Ioana Teodorescu

Prodan Simona

Brîndușa-Andreea Sârbu

Oprea Alexandru Sergiu

Cristina Macovei Polat

Maria Alexandra Pleșea

Angelica Căliman

Felix Ionescu, antreprenor

Laurentiu Mihai Urse

Radoi Gherghina

Daniela Mladin

Andrei Dumitru

Oana Mincan

Loredana Stoian

Raluca Gologan

Andrici Beatrice

Traian Mușetescu

Vali Manica, cetățean

Mihnea Flutur, elev

Dincă Dan-Ionuț

Oana Stanciu

Iulia Maria Popa

Claudiu Bonarnac

Daniela Voicu (Predoiu)

Mihai Călinescu

Dumitru Titita, Italia

Liviu Lazăr

Loredana Gheorghiță

Ene Beatrice

