Armata din Elveția a lămurit escortarea avionului Spartan în care era Nicușor Dan de către două avioane F-18

„Vă putem oferi următoarele informații referitoare la întrebările dumneavoastră: Forțele Aeriene Elvețiene au escortat pentru scurt timp aeronava președintelui României în spațiul aerian elvețian, ca parte a unei „misiuni live”, cu două avioane de luptă F/A-18. Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de ocazie pentru a mulțumi delegației române prin radio pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice din Crans-Montana”, au transmis Forțele Aeriene Elvețiene, potrivit stiripesurse.ro.

„Cu câteva zile mai devreme, Forțele Aeriene Române fuseseră desfășurate pentru transport medical în Elveția. Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul valoros acordat în transferul pacienților cu avionul către spitale specializate din întreaga Europă”, se mai arată în comunicat.

Amintim că președintele Nicușor Dan a fost la Paris marți, 6 ianuarie, cu un avion militar Spartan, pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției Voinței”. El a decolat spre România abia miercuri, 7 ianuarie, la amiază, după ce a rămas blocat timp de 8 ore pe aeroportul din Paris din cauza ninsorilor din Franța. Nicușor Dan a ajuns la București după mai bine de 4 ore de zbor, în jurul orei 20.00, cu avionul militar Spartan.

După ce a ajuns la București, șeful statului a postat pe Facebook următorul mesaj: „Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”.

Controversa a plecat la faptul că ziaristul Patrick André de Hillerin a scris că Ministerul Apărării din Elveția i-a transmis că cele două avioane F-18 au efectuat, de fapt, doar o misiune de supraveghere aeriană, nu și că în semn de mulțumire pentru sprijinul acordat de România victimelor din Crans-Montana.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a publicat înregistrarea audio dintre pilotul Spartan și turnul de control elvețian care confirmă ce spusese el. Șeful statului a adăugat că „este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române”.





