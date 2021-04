„Societatea civilă solicită liderilor politici o soluție pentru garantarea unui număr minim de zile de școală într-un an calendaristic, respectiv măsuri concrete pentru ca România să nu mai aibă cel mai comprimat an școlar din Uniunea Europeană”, se arată în comunicatul trimis inclusiv către premierul Florin Cîțu, vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor, ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, președintele PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PNL, Ludovic Orban.

Totodată, societatea civilă susține că „România este una dintre cele trei țări europene care au cele mai puține zile de școală din Europa: în jur de 165, la fel ca Malta și Albania”, citând „experții europeni în raportul The organisation of school time in Europe”.

Printre „revendicări”, potrivit edupedu.ro, se menționează:

un număr minim de zile de școală într-un an calendaristic, mai mare de 165

măsuri concrete pentru ca România să nu mai aibă cel mai scurt an școlar din Uniunea Europeană

extinderea actualului program de educație remedială și în vacanța de vară

începerea cursurilor pentru anul școlar 2021-2022 pe 1 septembrie 2021, în vederea recuperării decalajelor în învățare și a ameliorării efectelor negative cauzate de închiderea repetată a școlilor.

De asemenea, în comunicat se susține faptul că „vacanțele lungi afectează major copiii și nivelul la care ei revin în școală” și că „vacanțele mai scurte, ritmice, periodice, în timpul anului școlar, pot contribui la consolidarea învățării, a progreselor realizate de copii”.

Comunicatul este semnat de Asociația Elevilor din Constanța,

Asociația Elevilor din București și Ilfov, Asociația Elevilor din Bacău, Asociația Elevilor din Mureș, Asociația Elevilor din Maramureș, Asociația Vâlceană a Elevilor, Roma Education Fund, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, Federația Coaliția pentru Educație, Organizația Salvați Copiii România, World Vision România, Asociația Școlilor Particulare și Fundația Hope and Homes for Children România.

Citeşte şi:

Valeriu Gheorghiță a anunțat că România continuă vaccinarea cu AstraZeneca pentru toate grupele de vârstă

Ministrul justiției, după decizia CCR: Se va ajunge la o amânare a verdictelor instanțelor

Directorul Animals International: Mii de animale au murit pe navele românești blocate șase zile în Canalul Suez

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Veste incredibilă! Elena Udrea și Ioana Băsescu scapă de închisoare?! Ce se întâmplă în justiție

Observatornews.ro Imagini cu polițistul blocat în trafic și snopit în bătaie, la Baia Mare. Șoferul unui troleibuz a strigat la soția victimei să-și mute mașina din drum

HOROSCOP Horoscop 9 aprilie 2021. Racii își văd viitorul răsturnat, pentru că unele planuri nu merg cum trebuie

Știrileprotv.ro Poveste uluitoare în Brașov. O femeie a avut 15 ani grijă de un băiat, crezând că e fratele ei. Cine era de fapt

Telekomsport Fosta soţie a marelui campion al României, vedetă pe site-urile pentru adulţi! "Nu sunt 'călugăriţă'. Îmi place". De ce face asta şi cum a reacţionat familia FOTO

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)