Atacul a avut loc lângă Podul Erasmus. Identitatea victimelor și a suspectului, precum și motivul atacului sunt neclare deocamdată.

Cotidianul olandez De Telegraaf a relatat, citând martori de la fața locului, că un bărbat a atacat oameni la întâmplare cu două cuțite în timp ce striga „Allahu Akbar”, expresia arabă care înseamnă „Dumnezeu este cel mai mare”, în momentul agresiunii.

De altfel, purtătorul de cuvânt al poliției, Wessel Stolle, a spus că polițiștii de la fața locului au auzit și ei când bărbatul a strigat expresia și că „face parte din anchetă”.

Un profesor de sport care ţinea un curs lângă Podul Erasmus a declarat că l-a lovit pe atacator cu două bețe după ce l-a văzut atacând pe cineva și a reușit să îi ia cuțitele și să le arunce.

El a spus că inițial a crezut că este o luptă, „dar când am început să alerg în acea direcție, am văzut că nu a fost o luptă. Era un bărbat cu două cuțite lungi care înjunghia un alt tânăr și când am început să strig, s-a întors și a început să se apropie de toți cei care erau în jurul lui”, a spus profesorul.

