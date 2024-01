Accidentul a avut loc în jurul orei 19.45. Autobuzul a rupt gardul unui pasaj suprateran și s-a prăbuşit peste cablurile de înaltă tensiune. În urma impactului, vehiculul, care era alimentat cu gaz natural, a luat foc, iar autorităţile vorbesc despre o tragedie de proporţii.

UPDATE ora 23.58: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că deocamdată nu există informaţii despre existenţa unor cetăţeni români printre victimele accidentului din Italia.

„Reprezentații oficiului consular mențin contactul cu autoritățile locale italiene, fiind pregătiți să acorde asistență consulară în funcție de solicitări, conform competențelor legale. Până în acest moment, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară”, a transmis, marți seară, MAE.

UPDATE ora 23:15: La bordul autocarului se aflau turiști, potrivit presei din Italia. Cel puţin doi copii, precum şi şoferul autocarului se numără printre cei 21 de morţi.

Autocarul care s-a prăbuşit de pe pasarela din Mestreera un vehicul închiriat pentru oaspeţi de către un camping din Marghera. Era un autocar aparţinând companiei „La Linea”, care asigura în mod normal legătura între camping şi Veneţia, potrivit tg24.sky.it.

„Este o tragedie de proporţii uriaşe: bilanţul provizoriu vorbeşte de cel puţin 21 de victime şi peste 20 de persoane internate în spitalele din Veneto, multe dintre ele în stare foarte gravă. Din păcate, în accident au fost implicaţi şi câţiva minori”, a declarat preşedintele regiunii Veneto, Luca Zaia. El a mai spus că victimele sunt de diferite naţionalităţi, nu doar italieni.

Potrivit tgcom24, la bordul autocarului se afla un grup de turişti est-europeni care se întoarceau la Marghera după ce fuseseră în Veneţia.

‼️ More than 20 people died as a passenger bus fell from a bridge in Venice…



A terrible accident occurred in the Mestre area. The bus broke through the fence, flew from a height of 10 meters onto electrical wires and caught fire. Among the dead are two children. The people in… https://t.co/osy9unpmw3 pic.twitter.com/Ff3uQOkkxz