Situația vine în contextul în care Libertatea a scris, citându-l pe vicepreședintele ANCOM Pavel Popescu, că sursa este externă statului român.

Acesta a acuzat că mii de conturi au conlucrat pentru amplificarea mesajelor lui Călin Georgescu, iar „TikTok a ignorat cu desăvârșire toate tentativele și sesizările pe care AEP-ul le-a făcut”.

Reprezentanții ANAF nu au răspuns până la acest moment solicitării Libertatea. Toni Greblă, președintele AEP, nu a răspuns.

Trei plângeri la Comisia Europeană

Reamintim, atât ANCOM – autoritatea de reglementare în telecomunicații, cât și AEP și Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) au sesizat Comisia Europeană în privința TikTok, în contextul acuzațiilor că Georgescu a fost promovat de conturi false.

În cazul în care va fi găsită vinovată, compania riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală.

TikTok a generat venituri de 16,1 miliarde de dolari în 2023, ceea ce înseamnă că amenda ar putea ajunge la 966 milioane de dolari.

Compania-mamă ByteDance a avut însă venituri de 135 de miliarde de dolari anul trecut, conform Financial Times.

Unii au recunoscut că au fost plătiți

Mai mulți influenceri au recunoscut că au luat bani pentru a-l promova pe TikTok pe Călin Georgescu. Este vorba de Alex Stremițeanu și Marius Cătălin, conform Hotnews.

Recomandări De ce Tudor Duma zis „Maru”, dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, a fost pedepsit cu indulgență de instanța de fond: „A vândut doar canabis, o substanță care nu e greu de procurat”

„Am luat parte la campania de promovare a lui Călin Georgescu. Am fost un prost. În momentul în care am acceptat campania cu #echilibrușiverticalitate, ca orice campanie, vine la pachet cu un brief. În acest brief era menționat că nu se dorește să ținem partea vreunuia dintre candidați sau vreunui partid. Tot în brief se menționa că se dorește ca noi să creștem conștientizarea asupra ideii că este important ca oamenii să meargă la vot”, a spus Stremițeanu.

Scopul era, de fapt, să răspândească hashtagurile. Ulterior, în comentarii au apărut boții care scriau „votăm Călin Georgescu”.

În același timp, antreprenorul Ștefan Mandachi a recunoscut la rândul său că a făcut propagandă pentru candidat, fără a ști ce fel de opinii extremiste promovează acesta.

Problema generală a influencerilor: nu știi dacă sunt plătiți sau nu

Problema privind marketingul făcut de influenceri este veche de 10-15 ani și se rezumă la faptul că niciodată publicul nu știe dacă postările sau filmulețele făcute sunt făcute ca parte a unui contract de publicitate sau sunt opiniile lor autentice.

Acest fenomen se întâmplă și cu alte ocazii: lansări de telefoane, de mașini, de parfumuri etc, când marea majoritate a influencerilor din domeniu apar deodată toți cu aceleași produse, proaspăt anunțate.

Recomandări Fabrică de pașapoarte românești falsificate, descoperită la Kiev. Cât costa documentul fictiv

În Statele Unite, blogerii, youtuberii, instagramerii sau tiktokerii sunt obligați de lege să marcheze dacă un conținut postat este plătit sau nu. Scopul este prezentarea conflictului de interese, astfel încât oamenii să ia decizii în corectă cunoștință de cauză.

TikTok: „Raportări inexacte”

Compania a respins acuzațiile.

„Aceste raportări inexacte despre alegerile din România sunt ambigue și înșelătoare întrucât majoritatea candidaților și-au stabilit o prezență pe TikTok, iar cei care au câștigat și-au făcut campanie și pe alte platforme digitale, dincolo de a noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok pentru Libertatea.

Compania nu a prezentat însă date exacte, cum ar fi dacă boți au promovat filmulețele cu Călin Georgescu sau ce i-au cerut AEP și ANCOM să facă și de ce nu a dat curs solicitărilor.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News