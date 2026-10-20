Un avion sovietic Jak-1B din Al Doilea Război Mondial a fost descoperit îngropat la peste 5 metri adâncime lângă Törtel, Ungaria, de o echipă de cercetători și arheologi ai armatei maghiare, a relatat Blikk. Avionul s-a prăbușit pe 1 noiembrie 1944 în urma unei lupte aeriene.

Un avion de vânătoare sovietic din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a fost descoperit în apropiere de Szolnok, Ungaria, îngropat la o adâncime de peste 5 metri.

Resturile aparatului de tip Jak-1B, prăbușit în urma unei lupte aeriene, au fost recuperate de către o echipă de arheologi și cercetători ai armatei maghiare.

Descoperirea a avut loc pe un câmp agricol de lângă localitatea Törtel, iar specialiștii au reușit să reconstituie întreaga poveste a incidentului, inclusiv identitatea piloților implicați.

„Acesta este un caz rar în care rămășițele unui avion ne permit să refacem detaliile unei lupte aeriene care a avut loc acum 82 de ani”, a declarat Magó Károly, ofițer al Brigăzii de Elicoptere din Szolnok și cercetător de epave.

Potrivit documentelor istorice, avionul Jak-1B s-a prăbușit pe 1 noiembrie 1944, în timpul unei confruntări între 5 avioane sovietice și două Messerschmitt-uri germane deasupra spațiului aerian dintre Kecskemét și Szolnok.

Peter Düttmann, un celebru locotenent german cu 152 de victorii aeriene la activ, a doborât patru dintre avioanele sovietice în acea zi, iar pe al cincilea l-a avariat grav.

Pilotul acelui avion, Adrianov, locotenent al Gărzii sovietice, a reușit să se catapulteze și a fost capturat de jandarmii maghiari, fiind ulterior predat forțelor germane.

Echipa de cercetare a găsit numeroase piese ale avionului, precum trenul de aterizare, elicea, motorul, fragmente din fuselaj și chiar obiecte personale ale pilotului, inclusiv o vedere cu imaginea unei pisici.

De asemenea, o bucată de hartă cu inscripții chirilice a fost recuperată, indicând că misiunea inițială a escadrilei sovietice era deasupra lacului Balaton.

„Locotenentul Adrianov a supraviețuit războiului și a fost eliberat dintr-un lagăr de prizonieri germani în mai 1945. A murit în 1987, iar locotenentul Düttmann, născut în 1923, a decedat în 2001”, a adăugat Magó Károly.