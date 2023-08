Pentru a absolvi examenul de bacalaureat, candidații trebuie să fi luat la fiecare probă scrisă minimum nota 5, iar media aritmetică ale celor trei note să fie minimum 6 ca acesta să fie considerat promovat.

Elevii de la profilele reale susțin astăzi proba la matematică, iar cei de la profilele umaniste dau la istorie. Mâine, 18 august, are loc proba la alegere a profilului și specializării, adică materiile: fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică; geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist.

Reguli pentru candidați la bacalaureat la matematică 2023, sesiunea de toamnă

Examenul începe la ora 9.00 iar accesul elevilor în săli este realizat între 7.30 și 8.30. Candidaţii trebuie să aibă la ei un act de identitate valid, cu fotografie.

După ce primesc subiectele și sunt anonimizate casetele cu nume din colțul broșurii de examen, elevii au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat, elevii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. Totodată, este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări – manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Sfârșitul visului lui Oppenheimer. Unde dau greș noile modele de reactoare nucleare, care urmează să fie instalate și în România – Analiză

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Examenele sunt monitorizate video și audio Probele sunt monitorizate audio-video.

Cei surprinși în situațiile menționate mai sus – având asupra lor obiecte interzise în sala de examinare ori comunicând între ei – vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Elevii eliminați din examen nu vor mai avea dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului.

Ministerul Educației pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise.

Programa BAC 2023

Ministerul Educației a publicat pe bacalaureat.edu.ro programele valabile pentru examenul de bacalaureat 2023.

În funcție de profil și de orele pe care elevii le au în fiecare săptămână, elevii au o programă diferențiată la examenul de bacalaureat. Astfel, la matematică vor fi patru subiecte specifice fiecărui profil – mate-info, științe ale naturii, tehnologic sau pedagogic.

Deși cetățenii români i-au ajutat, gazdele nu le-au dat banii de mâncare veniți de la stat, acuză sute de refugiați. „A trebuit să ne întoarcem în Ucraina". Cum se apără proprietarii

Cum se face corectura

Pentru prima dată, toate lucrările din această sesiune vor fi corectate digitalizat, după cum a anunțat Ministerul Educației. În sesiunea din iunie, lucrările au fost corectate digitalizat doar în județul Călărași.

„Un pas uriaș, de care sistemul de învățământ are mare nevoie. Nu vom mai transporta lucrări dintr-un județ în altul pentru evaluare, se reduce considerabil riscul producerii unor erori în momentul transcrierii notelor de pe borderou pe lucrare sau de pe lucrare în aplicație, în vederea afișării”, a motivat decizia ministra educației Ligia Deca, într-o postare pe Facebook.

Primele rezultate ale sesiunii de toamnă de bacalaureat vor fi afișate pe 25 august, până la ora 12, astfel ca elevii nemulțumiți să poată depune contestație între orele 12.00 și 18.00. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 29 august.

Vezi subiectele la matematică la BAC 2023 – sesiunea toamnă!

Vezi subiectele la istorie la BAC 2023 – sesiunea toamnă!

