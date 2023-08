Pentru a absolvi examenul de bacalaureat, candidații trebuie să fi luat la fiecare probă scrisă minimum nota 5, iar media aritmetică ale celor trei note să fie minimum 6 ca acesta să fie considerat promovat.

Mâine, 17 august, are loc proba profilului, adică matematică, pentru elevii de la Real și istorie pentru cei de la Uman.

Vineri, 18 august, va avea loc proba scrisă a specializării, în cadrul căreia elevii susțin la alegere proba la una dintre materiile: fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică; geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist.

Reguli pentru candidați la Bacalaureat la română 2023, sesiunea de toamnă

Examenul începe la ora 9.00, iar accesul elevilor în săli este realizat între 7.30 și 8.30. Candidaţii trebuie să aibă la ei un act de identitate valid, cu fotografie.

După ce primesc subiectele și sunt anonimizate casetele cu nume din colțul broșurii de examen, elevii au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Pentru rezolvarea subiectelor de Bacalaureat, elevii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. Totodată, este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări – manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Examenele sunt monitorizate video și audio.

Cei surprinși în situațiile menționate mai sus – având asupra lor obiecte interzise în sala de examinare ori comunicând între ei – vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Elevii eliminați din examen nu vor mai avea dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Ministerul Educației pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise.

Programa BAC 2023

Ministerul Educației a publicat pe bacalaureat.edu.ro programele valabile pentru examenul de Bacalaureat 2023. Marin Preda este autorul pe care elevii îl au de pregătit în plus față de anul trecut.

Unul dintre următorii autori va fi la subiectul al treilea – atât pentru profilul real, cât și pentru cel umanist:

Mihai Eminescu

Ion Creangă

I.L. Caragiale

Ioan Slavici

G. Bacovia

Lucian Blaga

Tudor Arghezi

Ion Barbu

Mihail Sadoveanu

Liviu Rebreanu

Camil Petrescu

G. Călinescu

Marin Preda

Cum se face corectura

Pentru prima dată, toate lucrările din această sesiune vor fi corectate digitalizat, după cum a anunțat Ministerul Educației. În sesiunea din iunie, lucrările au fost corectate digitalizat doar în județul Călărași.

„Un pas uriaș, de care sistemul de învățământ are mare nevoie. Nu vom mai transporta lucrări dintr-un județ în altul pentru evaluare, se reduce considerabil riscul producerii unor erori în momentul transcrierii notelor de pe borderou pe lucrare sau de pe lucrare în aplicație, în vederea afișării”, a motivat decizia ministra educației, Ligia Deca, într-o postare pe Facebook.

Primele rezultate ale sesiunii de toamnă de bacalaureat vor fi afișate pe 25 august, până la ora 12, astfel ca elevii nemulțumiți să poată depune contestație între ora 12.00 și 18.00. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 29 august.

Vezi subiectele la romana date la BAC in sesiunea de toamna 2023

