De Mihai Niculescu,

Bărbatul de 68 de ani a fost atacat de taur miercuri seara și ajuns grav rănit la spital. Potrivit localnicilor, animalul terorizează comunitatea de mai multe luni, proprietarul refuză să-l ţină închis, iar poliţia şi primăria spun că nu pot să intervină, potrivit realitateadeolt.net.

„Pacientul, în vârstă de 68 de ani, a fost policontuzionat, prezentând fractură de madibulă, mai multe facturi costale, fracturi de coloană vertebrală L2 şi L4, plagă contuzionată la membrul superior drept. Nu s-a intervenit chirurgical, dar este sub supraveghere pe Secţia Chirurgie Generală”, a declarat directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, medicul Radu Ene.

Taurul a distrus culturile mai multor localnici, până să facă miercuri prima victimă. Oamenii se tem însă să mai iasă pe uliță.

„Vecina, săraca, a chemat şi primăria pentru i-a distrus porumbii. A venit şi poliţia, s-a sunat la 112, dar nimic. Alţi vecini au ajuns la disperare. Pe proprietar nu-l interesează, nici nu-l leagă nici nu-l ia. A terorizat toată comuna Topana: o ia prin livezi, prin grădinile oamenilor. Sunt trei luni de când îl ţine liber. Am o nepoată de cinci ani pe care o s-o aducă în vacanţă, sunt şi oameni bătrâni. Animalul are în jur de 700 de kilograme şi ne e frică efectiv”, mărturiseşte o femeie din Topana.

Polițiștii l-au amendat pe proprietar și atât.

„De fiecare dată când politiştii au fost sesizaţi cu privire la respectivul animal, aspectele sesizate au fost verificate, iar acolo unde acestea s-au confirmat proprietarul a fost sancţionat contravenţional conform Legii 61 din 1991”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu.

Primarul comunei Topana, Gheorghe Barbu, se declară depășit de situație.

„Bineînţeles că s-au plâns oamenii pentru că le-a distrus culturile, că-i aleargă, dar până ieri nu s-a întâmplat niciun incident. Doar ieri a fost rănit un bărbat. I-am spus de nenumărate ori, i-am pus în vedere, poliţia i-a dat amendă de trei ori, dar n-ai cu cine să vorbeşti. Omul ăsta e mai rău decât animalul. Taurul este neînregistrat, necrotaliat, este liber şi nu poate nimeni să pună mâna pe el. Am fost şi astăzi n-am avut ce să-i facem. Nu găsim metode: am sunat la DSV şi au spus că ei nu se bagă, la ISU nu există competenţe. Nimeni nu face nimic. N-am decât mâine să mergem la domnul prefect să ne îndrume. Trebuie făcut ceva pentru că practic avem de a face cu un animal sălbatic”, a spus edilul.

