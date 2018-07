Benedict Cumberbatch îl va juca pe strategul-şef şi directorul campaniei Vote Leave într-un film despre Brexit

Cumberbatch va juca rolul principal în thrillerul care se află în faza de producţie și care urmărește povestea campaniei duse înainte de referendumul pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

'Din nefericire, o schiţă preliminară a dramei mele TV Brexit a fost furată şi s-a scurs, diverse persoane putând-o acum citi şi comenta online', a scris Graham Twitter. 'Colegii mei autori de aici ştiu ce sunt schiţele preliminare, că în ele te joci în particular şi testezi idei. Nu este scenariul după care filmăm. Oricine a văzut munca mea pentru teatru cred că ştie că grija pe care o acord documentării şi tentativelor pe care le fac pentru a fi corect şi echilibrat sunt din inimă şi sincere. Şi, de asemenea, necesită timp. În opt luni de la această schiţă preliminară privată, am avut constant întâlniri cu cei implicaţi şi am actualizat-o', a explicat scenaristul.

Drama, al cărei subiect se concentrează pe campania pentru referendumul referitor la retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană şi se încheie în dimineaţa de după vot, a fost anunţată pe fondul controverselor privind impactul politic al extragerii informaţiilor (data-mining), investigaţiile examinând posibile legături între campania Vote Leave şi companiile de date. Scenariul a fost refăcut pentru a cuprinde unele dintre dezvăluirile care au ieşit la iveală cu privire la campania Brexit după ce drama a fost contractată iniţial.

Recent s-a stabilit că organizația Vote Leave, care a promovat ieșirea Marii Britanii din UE a încălcat regulile privind finanțarea, conform unei decizii a Comisiei Electorale. Potrivit acesteia, organizația 'Vote Leave' nu şi-a declarat cooperarea cu o altă organizaţie.