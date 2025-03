Potrivit mai multor surse citate de media, BEC ar fi constatat lipsa unei semnături pe o anexă privind declarația de avere depusă la dosarul de candidatură al lui Călin Georgescu. BEC a validat în schimb candidatura lui Nicuşor Dan.

🇷🇴🚨BREAKING NEWS The candidacy of Calin Georgescu for the presidential elections has been rejected by the Electoral Commission. The country is in chaos. Democracy has officially died in Romania and the European Union. Europe has fallen. pic.twitter.com/iCYtC2JFdn

09 mart. - Acum 13 ore Prima reacție a lui Călin Georgescu după invalidarea candidaturii sale la prezidențiale de către BEC

„O lovitură în inima democrației”, a scris Georgescu pe contul său de X. „Mai am un singur mesaj! Dacă democrația din România cade, întreaga lume democratică va cădea! Acesta este doar începutul. Este atât de simplu! Europa este acum o dictatură, România este sub tiranie!”, a scris Georgescu

A direct blow to the heart of democracy worldwide! I have one message left! If democracy in Romania falls, the entire democratic world will fall! This is just the beginning. Its that simple!



Europe is now a dictatorship, Romania is under tyranny! — Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) March 9, 2025