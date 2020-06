Bogdan Gigină a murit în octombrie 2015, iar procesul în care Gabi Oprea e acuzat de omor din culpă nici măcar nu a început! Oprea a cerut o nouă amânare

În curând se fac cinci ani de la moartea poliţistul Bogdan Gigină. Tânărul de 28 de ani era antemergătorul coloanei oficiale cu care Gabriel Oprea gonea în viteză spre casă.

Bogdan Gigină a murit în octombrie 2015

Cât timp a fost ministru de interne (ianuarie 2014 – noiembrie 2015), Gabriel Oprea a mers numai cu coloană oficială. Inclusiv în deplasările cu caracter privat, adică în vizite particulare, la sediile unor partide politice, la restaurante sau atunci când se întorcea acasă, acuză procurorii DNA.

Coloana oficială îl însoţea pe Oprea şi în afara programului de lucru, dar și în zilele nelucrătoare. În cadrul compartimentului special de la Poliţia Capitalei erau trei poliţişti desemnați să fie permanent la dispoziția lui Gabriel Oprea.



Regimul de care beneficia Oprea era rezervat, prin lege, exclusiv președintelui României, președinților celor două camere ale Parlamentului și prim-ministrului.



Fostul ministru de Interne nu doar că s-a poziţionat la acelaşi nivel de privilegii, dar numărul de deplasări făcute de el cu coloană oficială a fost de 3 ori mai mare decât cele realizate, în aceeași perioadă, pentru însoțirea președintelui României. Recomandări Verificări la Penitenciarul Rahova, după interviul acordat de Liviu Dragnea. De ce

DNA: Coloana oficială a lui Gabriel Oprea mergea şi cu 120 km/h prin Bucureşti



Autoturismul cu care circula Gabriel Oprea era însoţit în permanenţă de o maşină de poliție, dar şi de un motociclist rutier care deschidea drumul în trafic.



Alte zeci de poliţişti, aflaţi in intersecţiile de pe traseu, primeau indicaţii pentru a dirija circulaţia, asfel încât maşina ministrului de interne să aibă cale liberă. „Venim cu presiune” şi „Opreşte contrasensu’ că venim în scurt” erau ordinele primite de ei, conform stenogramelor publicate de ziare.com.

Prin folosirea antemergătorilor și a agenților de poliție care opreau circulația celorlalte vehicule în intersecții, același itinerar putea fi parcurs în mai puțin de jumătate de timp, având în vedere că viteza de deplasare a coloanei pe raza municipiului București putea atinge și 120 km/h. Comunicat DNA:

Şi Bogdan Gigină, motociclistul din faţa coloanei, primea în cască indicaţii din mașina în care se afla Oprea:



„Bogdane, mergi şi fă breşă, mergi pe contrasens, fă breşă!”

„Bogdane, între benzile 2-3, între benzile 2 si 3!”

„Scoate, scoate banda 3! Contrasensu’! Contrasensu’, banda 3! Scoate-i!”

„Mergi mult avansat, te rog, şi sparge tot ce ai în faţă!”

Recomandări FUGARA (II). Fetiţă de 12 ani, obligată să facă sex cu câte zece bărbaţi pe zi. Niciunul dintre ei nu a fost pus sub acuzare de DIICOT

Carmen Gigină: „Copilul meu a murit în ploaie, pe un caldarâm, din ordinul unui nenorocit”



În seara de 20 octombrie 2015, Oprea mergea acasă, la vila din cartierul Cotroceni. Era întuneric şi ploua mărunt, dar pentru că ministrul de interne se grăbea, Bogdan Gigină mergea cu 84 km/h.



„Viteza de deplasare era stabilită în mod implicit de către ministrul de interne, prin comunicarea destinației și a momentului precis la care aceasta trebuia să ajungă la destinație”, precizează DNA.



Oprea se obișnuise, mai spun procurorii, să fie „singurul în măsură să solicite mărirea vitezei de deplasare dincolo de depășirea limitei de siguranță”.

În jurul orelor 19:00, după ce a trecut de intersecţia dintre străzile Ştirbei Vodă şi Calea Plevnei, în dreptul fostei clădirii „Casa Radio”, Gigină a căzut cu motocicleta într-o groapă săpată în mijlocul carosabilului de angajaţii unei firme de gaze.



A fost transportat imediat la Spitalul Universitar, aflat în apropiere, dar medicii nu l-au mai putut salva. Tânărul fusese grav lovit la cap şi suferise o hemoragie cranio-cerebrală.



”Nu are puls. Nu are puls”



Carmen Gigină îşi aminteşte că a vorbit cu fiul ei la telefon cu doar o oră înainte de accident. Şi-l aştepta să se întoarcă acasă de la serviciu, atunci când un poliţist a sunat-o, ca să-i dea cumplita veste.



Mi-a spus că Bogdan a suferit un accident conducându-l acasă de la un zaiafet pe Oprea, care ceruse coloană. Iar Cosmin nu mai are puls. Asta repeta colegul care ne-a sunat, că nu mai are puls… În acele momente, mintea noastră refuza să înțeleagă acele cuvinte. Am plecat către Universitar, gândind că e ceva minor, nu foarte grav, dar Cosmin era mort deja. mama lui Bogdan Gigină:

Carmen Gigină spune că a aflat mai târziu că, în acea seară, după ce maşina lui Oprea a oprit în dreptul gropii şi el a realizat gravitatea situaţiei, i-a ordonat şoferului să plece în grabă.



„Copilul meu a murit în ploaie, pe un caldarâm, din ordinul unui nenorocit”, acuză Carmen Gigină.



Trimis în judecată, după doi ani şi jumătate de cercetări



Dosarul în care a fost cercetată moartea lui Bogdan Gigină s-a plimbat mai întâi între parchete, iar procurorii DNA spun că au aşteptat doi ani declasificarea unor documente secrete.



23 octombrie 2015 – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă că efectuează cercetări cu privire la toate aspectele privind accidentul rutier în care a murit poliţistul Bogdan Gigină.

25 octombrie 2015 – Câteva sute de oameni participă în Capitală la un marş de solidaritate cu familia lui Bogdan Gigină, cerând demisia ministrului de interne, Gabriel Oprea.



26 octombrie 2015 – Gabriel Oprea organizează o conferinţă de presă la sediul MAI, în care precizează că deplasarea din acea seară era în interes profesional.

„La un moment dat, coloana s-a oprit. Nu am știut de ce. Eu nu am văzut accidentul. Nu am știut că este vorba despre un accident”, susţine Oprea.

Am văzut doar mașina de poliție din față oprită și pe cei doi polițiști coborând și alergând. Unul dintre ei ne-a făcut semn să continuăm deplasarea și mașina în care mă aflam a pornit de pe loc. Mașina de poliție și cei doi colegi rămăseseră acolo. Abia după ce depășisem locul accidentului, am aflat ce s-a întâmplat. Gabriel Oprea:

4 noiembrie 2015 – Mii de oameni protestează pe străzile Capitalei, după incendiul produs la clubul Colectiv, cerând demisia premierului Victor Ponta, a vicepremierului Gabriel Oprea şi a primarului sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.



6 noiembrie 2015 – După ce Parchetul Capitalei şi-a declinat competenţa în favoarea Parchetului General, dosarul e trimis la DNA pentru că, precizează procurorii, „în cauză există indicii de săvârşire a infracţiunii de abuz în serviciu”.

9 noiembrie 2016 – Gabriel Oprea îşi dă demisia din funcția de viceprim-ministru pentru securitate națională și ministru de interne. Dar rămâne senator în Parlamentul României.



25 ianuarie 2016 – DNA cere sesizarea Senatului pentru începerea urmăririi penale a lui Gabriel Oprea, în legătură cu săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu. Prima acuzaţie se referă la folosirea echipajelor poliției rutiere în deplasări.

A doua acuzaţie de abuz în serviciu îl priveşte şi pe Tiberiu Niţu, procuror general al României, care folosea, la rându-i, echipaje ale poliției rutiere în deplasările sale. (În 2018, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie Supremă a dispus clasarea acuzaţiei de complicitate la abuz în serviciu în cazul lui Tiberiu Niţu.)



5 februarie 2016 – DNA începe urmărirea penală. Gabriel Oprea are calitatea de suspect.



1 septembrie 2016 – DNA cere sesizarea Senatului, pentru începerea urmăririi penale a lui Gabriel Oprea, în legătură cu săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Oprea Gabriel este cel care a determinat, prin încălcarea dispozițiilor legale, prezența victimei Gigină Bogdan – Cosmin ca motociclist într-o coloană oficială, împrejurare în care acesta a decedat. Comunicatul DNA:

În ceea ce privește cauza accidentului de circulație (viteza de 84 de km/h și neadaptarea acesteia la condițiile meteo), procurorii DNA precizează că, „din probele administrate, rezultă indicii rezonabile că această cauză a fost determinată de către ministrul de interne Oprea Gabriel” şi că el „a impus ca deplasarea să se facă cu viteză foarte ridicată”.



20 septembrie 2016 – Senatul respinge cererea procurorilor DNA.



1 octombrie 2016 – Gabriel Oprea îşi dă demisia din funcţia de senator. 11 zile mai târziu, DNA solicită avizul preşedintelui României pentru începerea urmăririi penale a lui Gabriel Oprea, pentru infracţiunea de ucidere din culpă



7 decembrie 2016 – DNA începe urmărirea penală. Suspectul Gabriel Oprea este cercetat pentru ucidere din culpă şi două infracţiuni de abuz în serviciu, iar SC GENERAL MPM IMPEX S.R.L, Petre Mazilu, administratorul firmei, și Adrian Corcodel, șef de echipă în cadrul firmei, pentru ucidere din culpă.

General MPM Impex S.R.L este firma care nu a semnalizat corect groapa în care a căzut cu motocicleta Bogdan Gigină. Semnele de circulație nu erau reflectorizante şi se aflau la circa 11,5 metri înainte de zona lucrărilor (în condiţiile în care semnalizarea trebuia să înceapă cu 240 de metri înainte), spun procurorii DNA.



18 ianuarie 2018 – Părinţii poliţistului Bogdan Gigină depun o contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), prin care solicită instanţei să stabilească un termen până la care DNA trebuie să rezolve cauza.



19 ianuarie 2018 – DNA anunţă că cercetările durează, pentru că „s-a cerut declasificarea, de către cinci instituții publice, a unor documente care au legătură cu cauza, clasificate ca secret de stat sau secret de serviciu, iar declasificarea acestor documente s-a realizat, parțial, abia în decembrie 2017 și în ianuarie 2018.”

1 februarie 2018 – ÎCCJ stabileşte că DNA trebuie să rezolve cauza până la data de 1 mai 2018.



1 mai 2018 – DNA anunţă că Gabriel Oprea, GENERAL MPM IMPEX SRL, şi Petre Mazilu au fost trimişi în judecată, pentru pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă. Dosarul ajunge la ÎCCJ.

Ca și în cazul Hexipharma, ping-pong cu dosarul, între instanţe



8 iunie 2018 – ÎCCJ trimite dosarul, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Sectorului 1. În dosar, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor Publice au calitatea de parte responsabilă civilmente, adică plătesc eventualele daune alături de inculpaţi. Poliţia Capitalei este parte civilă, alături de părinţii lui Bogdan Gigină şi de fosta lui soţie.



25 septembrie 2018 – Judecătoria Sectorului 1 declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti.



10 ianuarie 2019 – Tribunalul Bucureşti constată nelegalitatea sesizării instanţei „atrasă de necompenţă DNA de a efectua urmărirea penală” şi trimite dosarul înapoi, la procurori. DNA şi părinţii lui Bogdan Gigină contestă decizia.



21 martie 2019 – Curtea de Apel Bucureşti admite contestaţiile şi trimite dosarul iar la Tribunalul Bucureşti.



29 noiembrie 2019 – Tribunalul Bucureşti decide că judecată poate începe. Decizia e contestată de Oprea, Mazilu, dar şi de Guvern şi de MAI.



Joi, 26 iunie 2020 – Este primul termen pentru judecarea contestaţiilor. Gabriel Oprea cere amânare, ca să-şi angajeze apărător ales. Curtea de Apel Bucureşti acordă un nou termen, pentru data de 9 iulie.

Citeşte şi:

Românii din Spania vorbesc despre rușinea de-a fi “căpșunari”: “Ne tratează ca și cum am face ceva umilitor”

Verificări la Penitenciarul Rahova, după interviul acordat de Liviu Dragnea. ANP anunță că nu a aprobat solicitări de intervievare ale unor deținuți

PARTENERI - GSP.RO Ilie Năstase, furie în scandalul momentului: „Toată lumea e nebună, el s-a crezut deștept. Nu avea bani?”

HOROSCOP Horoscop 26 iunie 2020. Taurii se simt blocați din cauza unor inițiative ale celor din anturaj