Brigitte Sfăt și iubitul ei au ajuns sub lupta fashion-editorului Iulia Albu, care este cunoscută pentru criticile dure pe care le are la adresa vedetelor din showbiz-ul românesc care nu se îmbracă bine. „Brigitte Sfăt și iubitul… Nu îmi pot imagina o variantă mai nepotrivită de asortare a acestor accesorii decât rochia din imagine. Ca fiecare clasă, și pițiponceala bucureșeteană își are reprezentanții de frunte, iar asta nu este până la urmă un lucru rău', a comentat Iulia Albu.

Brigitte Sfăt a venit și cu o replică pe măsură. „Definiția cuvântului ‘pițipoancă în DeX este ‘tânără ușuratică. Eu sunt de acord cu prima parte și mă bucură că sunt inclusă în categoria tânără, mai ales că poza este dintr-un club, dintr-un resort din Turcia, vara, alături de iubit. În rest îi urez mult succes în noul proiect Iuliei și mă bucură că m-a comentat alături de Cornel, care este un mare fan al ei. El o consideră un talent al modei în România și, la începutul asocierii noastre, am tot avut discuții aprinse pe seama faptului că el o aproba', a spus fosta soție a lui Ilie Năstase, pentru Click!

Citește și

Capcana din Ordonanţa de organizare a referendumului, liber la fraude; Cum poate un alegător să fie prezent la vot, dar să nu voteze