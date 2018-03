Britney Spears este noua față a unui brand cunoscut din Franța. Britney Spears (36 de ani) este noua față a unui brand de modă cunoscut din Franța, iar în reclama pentru hainele companiei, regina muzicii pop a arătat un fizic bine lucrat.

Potrivit New York Times, criticul de muzică Joe Coscarelli a scris pe Twitter, după ce a văzut imaginea, ”Suntem siguri că ea este Britney Spears?”. Reacții similare au venit și din partea altor utilizatori ai rețelei sociale.

Utilizatorul Dracy333 a scris: ”Dacă este într-adevăr Britney Spears, consider că n-am cunoscut-o niciodată? Ce naiba e asta?”.

Mulți văd, însă, că reclama cu Britney Spears, logodită în vara anului trecut, arată că există probleme în industria modei și cea pop.

”Când o femeie în vârstă de 36 de ani este îmbrăcată astfel, iar imaginea ei este modificată prost în Photoshop, într-o încercare dispăerată de a o face să arate ca la 18 ani, sigur este o victimă a îmbătrânirii”, a scris alt utilizator de Twitter.

Totuși, nu toți o critică pe vedeta americană. ”Iubim o legendă vie care întinerește și își trăiește viața binecuvântate fără probleme”, a comentat încă un utlizator de twitter.

.@britneyspears is the new face of KENZO! The Queen of Pop was photographed by @peterlindbergh for the new KENZO campaign, featuring the iconic Bamboo Tiger print. Discover the campaign on https://t.co/9iIg0nBm0Q. #KenzoLovesBritney #KENZO #CollectionMemento2 pic.twitter.com/Fcm5hoxieH

— KENZO (@kenzo) March 20, 2018