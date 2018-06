“Veneam din intersecţie de la Unirii şi aici în scuar era o maşină de poliţie. Când am ajuns la 10-20 de metri de maşina de poliţie, o fată din dreapta s-a pus în faţa mea. Eu am pus frână, fiind ud jos. Fata s-a agăţat de capotă şi eu am mai mers un pic până a încercat să alunece pe capotă şi a picat de bordură”, a declarat taximetristul, în vârstă de 40 de ani, pentru stirileprotv.ro.