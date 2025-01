În vârstă de 70 de ani, Aleksandr Lukașenko s-a prezentat duminică dimineață însoțit de câinele său, Umka, la o secție de votare organizată în cadrul Universității de Stat de Cultură Fizică din Minsk.

În timp ce membrii comisiei îl așteptau în picioare pe Aleksandr Lukașenko, animalul de companie din rasa spitz s-a oprit în pragul ușii pentru a-și satisface nevoile fiziologice.

The dog of Belarusian dictator Alexander Lukashenko „marked” a wall at the polling station where the presidential „elections” are taking place today. pic.twitter.com/Fxf3k6K6Di