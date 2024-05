Postările pe rețelele de socializare au arătat cum Grădina Zoologică Taizhou a promovat o nouă expoziție cu „urși panda” pe 1 mai, iar vizitatorii au plătit 20 de yuani (2,57 euro) pentru a vedea noua atracție.

Dar cei care au ajuns la grădina zoologică din provincia Jiangsu au descoperit că animalele erau de fapt chow chow – o rasă de câini cunoscută pentru blana sa foarte groasă din nordul Chinei – care au fost vopsiți pentru a semăna cu ursuleții panda.

Potrivit publicației de stat chinezești The Global Times, autoritățile sesizate au spus că „inevitabil, vizitatorii se vor simți dezamăgiți și înșelați când vor descoperi adevărul despre expoziție”.

Însă un angajat de la grădina zoologică a negat acuzațiile de publicitate falsă și a declarat pentru presă că „este o nouă prezentare pe care o oferim vizitatorilor”.

„Nu percepem taxe suplimentare. Formularea care prezintă câini chow chow este corectă și descrie exact ceea ce sunt, așa că nu ne înșelam vizitatorii”, a adăugat angajatul grădinii zoologice.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al grădinii zoologice a apărat expoziția de panda precizând că „și oamenii își vopsesc și părul”.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ