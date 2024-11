Georgescu îndeamnă spre unitate

Georgescu a făcut apel la unitate și a condamnat valul de ură propagat împotriva sa în ultimele 48 de ore. El a subliniat că decizia poporului român trebuie respectată.

„Facem această intervenţie în seara aceasta pentru că constatăm cu toţii acest val de ură care s-a propagat în ultimele 48 de ore împotriva unui singur om, dar şi împotriva categoric a deciziei şi hotărârii poporului român”, a declarat Georgescu, care a ales să apară în videoclip alături de soția sa, Cristela Georgescu.

Manipularea tinerilor

Candidatul independent a atras atenția asupra încercărilor de manipulare a tinerilor pentru a ieși în stradă și a manifesta împotriva sa. El a făcut apel la tineri să nu se lase influențați de aceste tentative.

„Ceea ce observ este manipularea în special a tinerilor de a ieşi în stradă şi le spun tuturor tinerilor indiferent unde se află acum, la Timişoara sau în Bucureşti sau ceea am văzut că iar se doreşte pe la Cluj sau prin alte locuri, dragii mei, sunt tată de băieţi, am trei băieţi, suntem o familie puternică, unită şi care nu am promovat decât iubirea”, a afirmat Georgescu.

Recomandări De ce Tudor Duma zis „Maru”, dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, a fost pedepsit cu indulgență de instanța de fond: „A vândut doar canabis, o substanță care nu e greu de procurat”

Clarificări privind acuzațiile

Georgescu a negat acuzațiile conform cărora ar avea legături cu Rusia, ar fi legionar sau antisemit. Cu toate acestea, este deja o informație cunoscută faptul că Georgescu are un dosar penal din 2022 pentru declarații în favoarea legionarilor responsabili pentru genocid și crime de război.

De asemenea, el a respins ideea că ar fi conectat cu sistemul oligarhic.

„Nu am dorit decât binele, nu am nicio legătură în tot ceea ce spune cu Rusia. Sunt român, în primul rând, nu am legătură şi nu sunt legionar, nu am legătură şi nu sunt în primul rând antisemit, nu am legătură cu nimic din ceea înseamnă sistemul oligarhic sau alte lucruri de acest gen”, a subliniat candidatul.

Viziunea pentru România

În intervenția sa, Georgescu a prezentat o parte din viziunea sa pentru țară. El a menționat necesitatea dezvoltării economice, deschiderea agriculturii și industriei, crearea de locuri de muncă și protejarea pădurilor.

„Nu am legătură cu nimic din ceea ce înseamnă a opri lucrurile de bază în România, ci din contră trebuie deschise toate cărările pentru a ne dezvolta economic, a fi deschisă agricultura, industria, tot ce înseamnă locurile de muncă, tot ce înseamnă să fim uniţi, să deschidem şcolile, să nu mai tăiem pădurile, să avem o instituţie de sănătate extrem de puternică”, a declarat Călin Georgescu.

Recomandări Fabrică de pașapoarte românești falsificate, descoperită la Kiev. Cât costa documentul fictiv

Proteste în țară

În ciuda acestor clarificări, protestele continuă în mai multe orașe ale țării. Demonstranții își exprimă nemulțumirea față de accederea lui Călin Georgescu în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Candidatul a negat și zvonurile conform cărora ar dori să interzică cezariana sau avortul, încercând să liniștească temerile unor grupuri de cetățeni.

Situația rămâne tensionată, iar dezbaterea publică continuă să fie intensă în jurul candidaturii lui Călin Georgescu pentru funcția de președinte al României.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News