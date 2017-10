Campanie stradală pentru depistarea virusului Hepatitic C. În România, peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu virusul hepatitic C (VHC). Cam 20 % dintre cei infectați se vindecă spontan, iar 80 % rămân cu virusul , adică sunt viremici.

O treime dintre dintre bolnavii infectați cu virusul hepatitic C sunt la risc de a face cancer sau ciroză hepatică. Mortalitatea prin aceste două boli este între 10-40 % dintre cei infectați cu virsul hepatitic C. Un om din 50 pare să fie infectat cu virusul heptitic C și tot atât cu virus hepatitic B .

Dar, 75 % nu știu că au hepatită pentru că aceasta este o boală mută. Din 2016, rata de vindecare în hepatita C este însă 99,32 % cu tratamentul fără interferon susținut de CNAS. Terapia este de 12 săptămâni, iar cea viitoare va fi de 8 săptămâni. Nu există nicio zonă pe Terra care să nu fie afectată de infecția cu virus hepatic C

Iar pentru a depista cât mai devreme boala, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Boli Infecțioase ” Matei Balș” au lansat prima campanie stradală de depsitare rapidă a infecției cu virusul hepatitic C.

10.000 de teste administrate în București și centre regionale cu tradiție în bolile infecțioase

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, anunță că 10.000 de teste sunt administrate în București și centre regionale cu tradiție în bolile infecțioase, pentru depistarea infecției cu hepatita C.

Campania stradală de două zile, demarată luni în București, la Piața Unirii și Piața Obor,pregătește campania mare de sceening pe care Ministerul Sănătății urmează să o realizeze cu fonduri europene. Campanie de testare stradală va fi continuată în Constanța Craiova, Timișoara Brașov , Tg Mureș și Galați.

Campania națională, însă, va face parte dintr-un proiect care curpinde cinci programe naționale de screening, respectiv pentru TBC, cancer de col uterin și de sân, hepatite virale și screening parental. Pentru aceste programe vor fi absorbite 191 milioane de euro, iar într-o primă etapă vor fi pregătiți 14.000 de specialiști

Testarea din salivă este pentru cei nu au avut infecția

La trestarea din salivă rezultatul trebuie să fie negativ . Dacă este pozitiv mai puțin bine.

”Testarea rapidă din salivă vizează orice persoană cu vârsta peste 11 ani Cei care știu că au avut Hepatita C să nu se mai testeze, dau banii degeaba. A doua testare va viza personalul din spitale. Iar a treia va fi cea în care testarea stradală orală va fi extinsă la nivel național. Este bine de știut că aceste teste rapide foarte utile , sunt orientative. Un test negativ este în proporție de 98, 5 este adevărat, dar trebuie să continue și testarea în centre specializate . Campania de două zile de la Unirea și Bucur Obor este realizată cu studenții de anul 6 de la medicină care lucrează ca voluntari”, mai spune profesorul Streinu Cercel.

Testul oral costă în jur de 10 euro.Testul arată dacă s-a trecut prin infecție

Pentru cei care vor să se testeze singuri, testul costă 10 euro și poate fi utilizat de orice persoană acasă.

Prin probele de salivă se detectează anticorpii împotriva virusului hepatitic C.

”Vreau să clarific. Lumea trebuie să știe că acest test, care este doar de screening, doar de trecere în revistă a potențialului pasaj prin infecția cu virus hepatitic C. Nu este un test care pune diagnosticul de boală, ci arată că respectiva persoană a trecut prin această infecție fără să spună dacă s-a vindecat sau nu. Noi știm, din cercetările științifice, că 20% dintre persoanele care au trecut prin infecția cu virus hepatitic C se vindecă spontan, dar 80 la sută dintre ele se pare că rămân cu virsusul replicativ în sânge. Aceste persoane fac obiectul acestui screening și din momentul în care se găsesc anticorpii HCV pozitiv persoanele trebuie să se ducă către spitale, secții de boli infecțioase sau gastroenterologie, pentru a stabili dacă întradevăr este în fază viremică (deci virusul se multiplică) sau nu. Dacă este în fază viremică intră în celelalte etapă de stabilire a diagnsoticului de boală conică de ficat și respectiv a schemei terapeutice. De ce facem acest lucru? Facem pentru că în momentul de față, infecția cu virus hepatitic C este o infecție care poate să fie vindecată cu scheme terapeutice orale, adică pastile, iar beneficiul acestor scheme terapeutice ajunge să fie undeva la peste 98 % vindecare, în contextul în care pacientul își ia în fiecare zi pastilele. Este un avantaj fantastic . Poți să te verifici pentru o boală infecțioasă care poate să fie vindecată în momentul de față și să îți dea posibilitatea să ai un ficat foarte sănătos pentru următorii ani de zile”, a mai spus medicul.

Programul românesc de terapie s-a dublat în 2017, față de anul trecut

Potrivit profesorului Streinu Cercel , în doi ani, programul românesc de terapie este dublu.

”În 2016 s-au tratat circa 5.700 de persoane cufibroză în ultimul stadiu-F4 și ceva F3 cu comorbidități. În momentul de față în program sunt peste 12.500 de pacienți care beneficiază de scheme teraputice care să vindece boala. Vorbim practic de o dublare. Pentru 2018 suntem în discuții pe baze științifice și nu la colț de stradă cu privire la categoriile de pacienți care are maximum de beneficiu din punct de vedere terapeutic. Și evident vorbim despre F1 șiF2, (F2 să fie generalizat). Avantajul foarte mare este ca fac ca pacientul să rămână fără virus , iar pacientul să nu mai transmită infecția”, mai spune streinu Cercel.

Odată vindecați, nu însemană că nu se pot reinfecta

Un alt lucru pe care lumea trebuie să îl știe este că odată vindecați,pacienții se pot reinfecta.

”Odată vindecați, nu însemană că nu se pot reinfecta. Iar, dacă se reinfectează este o altă problemă, pentru că reinfecția se face de obicei cu un virus care poate să fie și mutant de la infecțiile anterioare.

Virusul de transmite ”foarte plăcut ”

Virusul hepatitei C se transmite în special prin contact direct cu sângele unei persoane infectate. Cele mai frecvente căi de transmitere sunt :injectarea de droguri, cu utilizarea acelorași ace sau seringi de mai multe personae, reutilizarea sau utilizarea instrumentarului medical nesterilizat, în instituții care nu respectă normele sanitare în vigoare pentru prevenirea infecțiilor , transfuzii de sânge sau produse din sânge, efectuate în condiții nesigure, tatuaj, piercing, contact sexual neprotejat , iar în timpul sarcinii, de la mama infectată la făt.

VHC prin mâncare, apă sau prin contactul uzual cu o persoană infectată (îmbrățișare, strângere de mână, sărut, mâncat la aceeași masa etc.).

”Infecția se transmite ”foarte plăcut”. Se transmite prin tatuaje, presupun că o persoană care își face un tatuaj are o plăcere să și-l facă. Se transmite prin piercing, deci dacă își face piercing înseamnă că îi place să-și facă piercing. Prin contact sexual întâmplător, neprotejat. De aceea eu spun întotdeauna, niciun contact sexual întâmplător, fără prezervativul ideal. Care este acela, rămâne de văzut. Mai mult decât atât. Eu știu că prezervativul trebuie utilizat exact după instrucțiunile de utilizare. Mai mult decât atât după utilizare, prezervativul trebuie legat la gât și aruncat la pubelă, nu în WC.

Altă manieră de transmitere este prin utilizarea de droguri cu administrare intravenoasă și aici este o nenorocire totală. Pentru că pe un lot de utilizatori de droguri cu administrare intravenoasă , peste 98 % dintre ei erau infectați cu virus hepatitic C. Deci nu este de joacă. Mai mult decât atât, etnovotabnicele sunt o nenorocire totală pentru că timpul de înjumătățire al lor este scurt, sub o oră, motiv pentru care aceste persoane se injectează de 12,14 chiar 16 ori pe zi, vă dați seama la ce conduce. Orice program am pune în schemă de schimb de seringi nu este fezabil pentru că nu ai cum să le dai atât de multe seringi astfel încât să prevină transmiterea acestor virusuri pentru că nu vorbim numai de virus hepatitic C, ci și de HIV, virus hepatitic B . Pentru HIV și virus hepatitic B avem scheme care fac pacientul nedetectabil,cu șanse foarte mici să mai transmită mai departe infecția, pentru virusul hepatitic C avem scheme care vindecă infecția ”, mai spune managerul Institutului ”Matei Balș”.

În România, infecția cu VHC este una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană

Peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC. Cam 80% ar fi cu replicare virală. 99% dintre infecții aparțin genotipului 1b, acestea fiind asociate cu risc mai crescut de apariție a cirozei hepatice. Peste 550.000 de persoane ar avea boală activă, progresivă.