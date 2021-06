Campionatul European de VIP-uri: Orban, Barna și șeful DNA, la tribuna oficială. Gică Hagi și Gică Popescu, la Tribuna a II-a

În timp ce foștii lideri ai Generației de aur, Gheorghe Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu, au urmărit meciul printre fani, în lojă au stat politicieni precum Anca Dragu (președinta Senatului), Ludovic Orban (fost premier, președinte PNL), Dan Barna (vice-premier, președinte USR), Bogdan Aurescu (ministrul Afacerilor Externe), Lucian Bode (ministrul Afacerilor Interne), dar și primarul Capitalei, Nicușor Dan.

În tribuna oficială s-au mai aflat și Vasile Dâncu, din partea PSD și un apropiat al șefului FRF, dar și Crin Bologa, șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA), care a stat în dreapta ministrului de interne.

Toți cei care au avut locuri la VIP, scrie site-ul gsp.ro, au beneficiat de un protocol de lux. În interiorul arenei, în spatele locurilor de la oficială, sub tribuna I, a fost amenajat un restaurant, în care toate oficialitățile au avut parte de mâncare și băutură de tip bufet suedez.

Gică Popescu a dezvăluit că i-a spus lui Hagi unde au primit bilete abia când se îndreptau spre stadion, de teamă să nu se răzgândească și să nu mai vină deloc la meci.

„Nu știu dacă e în regulă. Sincer, mă așteptam să primesc bilet în alt loc din stadion, dar asta este viața… Am mers împreună cu Hagi la meci. Lui nici nu i-am zis unde avem biletele, mi-era teamă că dacă îi spuneam înainte să plecăm, poate refuză să mai meargă. Așa, i-am zis pe drum: Gică, știi unde avem locuri? La tribuna a doua! Nu prea îi venea să creadă”, a declarat Gică Popescu, pentru GSP.ro.

N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc, mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat

Gică Hagi, pentru GSP: