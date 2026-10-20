Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 20 octombrie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Prețurile la benzină și motorină s-au menținut, marți, 20 octombrie 2026, la nivelul celor din weekend, după ce marile lanțuri de aprovizionare au ieftinit benzina.

Astfel, benzina se vinde marți cu prețuri între 10,06 lei/l și 10,12 lei/l, iar motorina, cu 10,86 de de lei/l - 10,92 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Prețurile la motorină au rămas neschimbate pentru a zecea zi consecutiv, atât în București, cât și în orașele mari din țară.

Cât costă benzina în București, marți, 20 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi 10,06 lei/l, la fel ca sâmbătă, și se găsește la Petrom.

Socar vinde benzina cu 10,06 lei/l, la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, la fel ca duminică, în timp ce la alte stații ale companiei prețul este de 10,09 lei/l.

Rompetrol comercializează carburantul cu 10,12 lei/l, prețul de duminică.

Și stațiile OMV afișează, marți, 20 octombrie 2026, un tarif de 10,12 lei/l, același de duminică.

La MOL, benzina standard se găsește azi cu 10,12 lei/l, costul de sâmbătă.

Și la Lukoil, carburantul este tot 10,12 lei/l, atât cât era și duminică.

Raportat pe orașe după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină este în Timișoara și costă 10,04 lei/l, la fel ca duminică. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, carburantul se vinde cu 10,06 lei/l costul de sâmbătă.

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Cât costă motorina în București, marți, 20 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă astăzi 10,86 de lei/l, același preț din 8 octombrie, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează prețul de 10,86 de lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, în timp ce la alte benzinării ale companiei litrul de motorină costă 10,89 de lei. Ambele tarife au rămas neschimbate din 8 octombrie.

Rompetrol comercializează motorina standard cu 10,92 de lei/l, atât cât era și în 8 octombrie.

Și OMV menține prețul de 10,92 de lei/l, fără modificări din 8 octombrie.

Stațiile MOL vând motorina, marți, 20 octombrie 2026, tot cu 10,92 de lei/l, costul din 9 octombrie.

Lukoil păstrează, la rândul său, tariful de 10,92 de lei/l, același din 9 octombrie.

Raportat pe județe, cel mai ieftin carburant este în Timișoara, unde motorina standard costă 10,83 de lei/l, preț menținut din 8 octombrie. La Cluj-Napoca, carburantul se vinde cu 10,84 de lei/l, atât cât era și în 10 octombrie. În București, Iași și Constanța, motorina costă minimum 10,86 de lei/l, preț neschimbat din 8 octombrie.

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Pe 14 octombrie, plafonarea adaosului la motorină a fost blocată în Parlament. Adaosul, limitat și pentru rafinării.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Ulterior, a prelungit decizia până pe 31 octombrie 2026. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

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Cel mai mic preț pentru benzina standard din România este astăzi de 9,89 de lei/l, la fel ca sâmbătă, și se găsește la stația PRV Petrolium din Iernut, strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, E60, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,69 de lei/l, prețul de sâmbătă, și este tot la stația PRV Petrolium din Iernut, strada Tudor Vladimirescu nr. 2, E60, județul Mureș.