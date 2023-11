Înainte de sentința definitivă primită vineri, Cherecheș se afla sub control judiciar, având interdicție de a părăsi țara și fiind dat în consemn la frontieră. El este acum urmărit internațional, pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare.

A ieșit din țară cu un taxi și folosind buletinul unei rude

„Cherecheș Cătălin a ieșit din țară prin frontiera cu Ungaria prin punctul de trecere Petea, la ora 7.49, folosind o altă identitate, aparținând unei rude, o persoană de sex masculin”, a anunțat inspectorul general al Poliției de Frontieră, Victor Ștefan Ivașcu, precizând că este vorba despre o persoană care seamănă cu primarul din Baia Mare.

„La ora menționată, la controlul de frontieră s-a prezentat un autovehicul înmatriculat în România, în care se aflau două persoane, conducătorul auto care figura în regim de taxi și un pasager pe scaunul din dreapta față. Cele două persoane s-au legitimat cu cărți de identitate românești dintre care una, cea a pasagerului, aparținea unei rude a lui Cherecheș Cătălin, persoană care locuiește într-un stat din Europa, rudă a acestuia”, a adăugat oficialul Poliției de Frontieră.

La frontiera cu Ungaria, la vama Petea, pe sensul de ieșire din România, controlul este făcut în echipe comune cu polițiști români și maghiari.

În acest context, Ivașcu a mai precizat că agentul de poliție care a solicitat actele a confruntat identitatea din documente cu persoanele din mașină, apoi a înregistrat trecerea în baza de date și a dat documentele polițistului maghiar, „care a verificat, de asemenea, identitatea persoanelor și a consemnat acest aspect în bazele de date maghiare, ulterior permițând intrarea acestora pe teritoriul Ungariei”.

De asemenea, reprezentantul Poliției de Frontieră a menționat că nu s-au putut prelua înregistrări concludente de pe camerele de supraveghere din punctul de trecere a frontierei pentru că „acestea nu surprind imagini cu controlul efectuat la tonetă pe teritoriul maghiar și nu s-au putut distinge în mod clar și neechivoc persoanele din interior”.

Inspectorul general al Poliției de Frontieră a mai declarat că între Cătălin Cherecheș și ruda căreia i-a folosit buletinul există o asemănare, „care însă nu scuză lipsa identificării prin confruntarea documentului de identitate cu persoana prezentă la controlul de frontieră”.

Polițistul care a făcut controlul „are 21 de ani de experienţă”

Agentul care a făcut controlul documentelor este acum cercetat pentru a se stabili dacă a comis o abatere disciplinară.

Despre polițistul în cauză, Ivașcu a precizat că „are 21 de ani de experienţă, cu multe depistări şi multe realizări, fără astfel de incidente până acum”. De asemenea, oficialul a afirmat că dacă agentul avea dubii în privința identității, „era trecut în linia a doua de control şi acolo era stabilită identitatea”.

„Problema este că persoana căutată nu a venit sub numele Cherecheş Cătălin, a venit cu un alt document şi în acel document era numele unei persoane asupra căreia nu exista niciun consemn”, a mai declarat Ivaşcu, adăugând că documentul era real, nu unul falsificat.

În urma ieșirii lui Cătălin Cherecheș din țară, a fost sesizat Parchetul „cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat și fals privind identitatea”, a mai spus oficialul citat, adăugând că au fost dispuse, de asemenea, „verificări la nivelul întregii țări în toate punctele de trecere a frontierei pentru a ne asigura ca astfel de situații să nu se mai repete”, precum și „intensificarea controalelor pe toată frontiera cu Ungaria”.

Cătălin Cherecheș, condamnat definitiv la închisoare într-un dosar de luare de mită

Cătălin Cherecheș a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de luare de mită.

Primarul din Baia Mare a fost trimis în judecată de DNA în 20 mai 2016, pentru luare de mită în formă continuată, după ce a primit de la o persoană din conducerea CS Fotbal Club Municipal Baia Mare 70.000 de lei pentru a susţine financiar clubul.

În noaptea de dinainte de pronunțarea sentinței, Cătălin Cherecheș a apărut într-o transmisiune live pe Facebook, în care și-a susținut nevinovăția.

„Am auzit multe cuvinte despre mine și în această perioadă de 10 ani, în care am fost arestat preventiv, am fost batjocorit, am fost trimis la Gherla, am stat de 120 de ori în instanță și în loc să mă retrag și să las pe seama avocaților mei, am fost prezent la fiecare termen, în afară de trei termene (…) Am suportat umilința publică însoțită de acuzații mincinoase, dar n-am renunțat la luptă și la a-mi apăra onoarea mea și a familiei mele”, a spus Cherecheș.

Socrii lui Cherecheș, arestați preventiv pentru încercarea de mituire a unei judecătoare

Din completul care a dat sentința definitivă în acest dosar face parte și judecătoarea Georgiana Rodica Farcaş Hîngan, pe care soacra lui Cătălin Cherecheş a încercat să o mituiască, pentru a obţine o condamnare mai „blândă” sau chiar achitare în acest dosar.

Soacra edilului, Claudia Gliga, a fost prinsă în flagrant delict în timp ce îi oferea o mită de 50.000 de euro mamei judecătoarei. Claudia Gliga a fost arestată preventiv pe 9 noiembrie. Aceeași măsură a fost luată și în cazul soțului ei, Dorin Petru Gliga, care este acuzat că a ajutat-o.

Cătălin Cherecheș a mai fost trimis în judecată într-un dosar, în ianuarie 2020, unde în primă instanță s-a decis că trebuie să achite către stat peste 500.000 de euro, venituri pe care nu le-a putut justifica.







