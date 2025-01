Cătălin Coman, polițistul pensionar din sectorul 5 care și-a amenințat vecina cu moartea, rămâne fără armele de foc. „Am devenit o ţintă pentru clanurile mafiote”

Ridicat de trupele speciale

Cătălin Coman (57 de ani) a provocat un veritabil scandal, în urmă cu un an, pe 8 ianuarie 2024. Bărbatul și-a amenințat de două ori, într-un interval de câteva ore, o vecină cu moartea, care îl atenționase că face prea multă gălăgie. Ulterior, fostul polițist s-a baricadat în propria locuință timp de mai multe ore. În cele din urmă, după o desfășurare impresionantă de forțe, cu trupe speciale, lunetiști și blocarea străzii din sectorul 5 unde locuiește, el a fost imobilizat și dus la secția de poliție, pentru a fi audiat. Cătălin Coman a fost reținut pentru 24 de ore, după care a fost eliberat cu măsura restrictivă a controlului judiciar.

A închis apa potabilă la apartamentul vecinei amenințate

„La data de 8.01.2024, în jurul orei 3:30, în timp ce se afla în incinta imobilului situat la adresa din mun. București, Șos. Viilor nr. 93, sector 5, inculpatul a provocat distrugeri la nivelul ușii de acces a locuinței persoanei vătămate, spărgându-i geamul cu un obiect dur și a amenințat-o în repetate rânduri cu acte de violență, spunându-i că o va împușca și o va omorî. Ulterior, în jurul orei 5:30, în baza unei rezoluții infracționale distincte, a amenințat-o din nou cu acte de violență, spunându-i că o va omorî”, au transmis polițiștii în ziua incidentului.

Poliția a mai precizat și că nu este prima dată când bărbatul își amenință vecina. Drept răzbunare, bărbatul a închis robinetul de la instalația de apă potabilă pentru apartamentul în care locuiește vecina acestuia, care trecea prin pivnița lui. Familia femeii amenințate a rămas, astfel, fără apă potabilă de la rețea timp de câteva luni.

Cătălin Coman a fost trimis în judecată pentru două fapte de amenințare și una de distrugere. În final, femeia și-a retras plângerea, după ce a ajuns la o înțelegere amiabilă cu atacatorul, iar judecătorii au dispus încetarea procesului penal. Victima a fost obligată, astfel, la plata cheltuielilor de judecată.

Susține că fără arme este „extrem de vulnerabil”

Coman a încercat să obțină ridicarea sechestrului de pe armele letale pe care le deținea în locuință, dar magistrații i-au respins cererea. Fostul polițist și-a motivat cererea prin faptul că acestea au fost găsite în rastel, în deplină ordine şi în conformitate cu prevederile legale și „niciun moment nu s-a pus problema folosirii armelor de foc” în incidentul din 8 ianuarie 2024.

„Am lucrat ofiţer operativ peste 30 de ani în domeniul siguranţei naţionale şi a ordinii publice, unde activităţile specifice acţiunii informative de deconspirare a agenţiilor străine, a celor de combatere a terorismului pe teritoriul României şi a demantelării clanurilor mafiote au impus mutarea mea şi a familiei de-a lungul timpului în nenumărate locaţii pentru pierderea identităţii.

Dotarea cu arme a avut şi are rolul pentru protecţia şi siguranţa personală. Ţinând cont de activităţile desfăşurate, în raport de personajele extrem de periculoase cu care am intrat în contact, odată cu confiscarea armelor din dotare, am devenit extrem de vulnerabil şi o ţintă sigură pentru şefii clanurilor mafiote”, a susținut fostul polițist, prin intermediul avocatului.

Scandalul microfonului din locuința lui Carmen Dan

Pe 30 decembrie 2024, Curtea de Apel București a stabilit definitiv confiscarea bunurilor ridicate de la acesta, respectiv trei pistoale, șase încărcătoare, 115 cartușe cu glonț cal. 9×19 mm și 15 cartușe cu gaz cal. 8, certificat de deţinător arme şi permisul de portarmă.

De altfel, în ziua în care a provocat scandalul, Poliția Capitalei i-a anulat dreptul de deţinere, port şi folosire pentru arme şi muniţii letale şi neletale supuse autorizării şi i-a retras permisul de portarmă şi certificatul de deţinător, motivul fiind faptul că „prezintă pericol pentru ordinea publică, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor”.

Cătălin Coman era preşedintele filialei partidului Mişcarea România Suverană (MRS) Sector 5, formaţiune condusă la momentul respectiv de fostul ministru de interne Carmen Dan. De altfel, acesta ar fi fost implicat în scandalul microfonului plantat în casa fostului ministru Carmen Dan, în noiembrie 2017.

Cătălin Coman (în dreapta) și Carmen Dan. Foto: pagina facebook Cristian Marian Gomoi

La acea vreme, Cătălin Coman făcea parte din echipa de la DGIPI chemată să verifice locuința ministrului. Dosarul penal deschis la sesizarea ministrului a fost clasat după ce s-a dovedit că incidentul a fost pus la cale tocmai de polițiștii chemaţi de ministru să îi verifice casa.

Foto: Facebook

