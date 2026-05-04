Inter a devenit matematic noua campioană a Italiei, cu trei etape rămase de jucat în Serie A, după victoria cu Parma (2-0) pe „Giuseppe Meazza”. Performanța reușită de nerazzurri va fi recompensată pe măsură de conducerea clubului, scrie GSP.

Jucătorii care au câștigat al 21-lea scudetto din istoria de 118 ani, împreună cu antrenorul Cristi Chivu și componenții staffului său tehnic, toți cei șapte pe care românul i-a lăsat să-i țină locul și să primească aplauzele la conferința de presă de duminică seară, au obținut un consistent bonus financiar.

Chiar dacă destui dintre fotbaliștii nerazzurri au stipulate în contracte clauze speciale legate de obiectivele atinse, câștigarea titlului, a Cupei Italiei, Supercupei, precum și a altor trofee internaționale, mai ales Champions League, din anturajul clubului de pe „Giuseppe Meazza” s-a aflat cu cât vor fi premiați noii campioni din Serie A.

Suma pregătită de președintele Beppe Marotta este de 6 milioane de euro, bani care vor fi împărțiți de fotbaliști și membri stafului lui Chivu.

Prima pentru noii campioni poate crește dacă Inter va face „eventul”, pe care ultima oară l-a reușit tot Cristi Chivu, dar ca jucător. S-a întâmplat în sezonul 2009-’10, în care trupa lui Mourinho a cucerit și Liga Campionilor.

