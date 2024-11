Șeful Comisiei SRI din Parlament: Sunt dovezi clare că George Simion s-a întâlnit cu ofițeri GRU

Preşedintele Comisiei pentru controlul SRI, senatorul PNL Ioan Chirteş, a declarat marți, 12 noiembrie, că sunt „acuzaţii şi dovezi clare” că George Simion, candidat la Președinție din partea AUR, „a avut întâlniri cu ofiteri ai GRU şi inclusiv a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri de susţinere electorale”.

Afirmațiile lui Chirteș s-au referit la interdicția președintelui AUR de a intra în Ucraina şi în Republica Moldova.

Marcel Ciolacu: George Simion nu este spion și nu s-a întâlnit cu agenți ruși

Dar premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 14 noiembrie, într-o discuție cu jurnaliștii, înaintea ședinței de Guvern, că George Simion nu este spion și că această informație a primit-o de la Serviciul de Informații Externe (SIE), dar a adăugat că nu poate oferi alte informații care au caracter confidențial.

„Ce vă pot spune este ce nu este. George Simion nu este agent rus și nu a avut întâlniri cu agenți ruși de spionaj”, a afirmat Marcel Ciolacu în discuția cu jurnaliștii de la Palatul Victoria. El a adăugat că i-a cerut directorului SIE, Gabriel Vlase, să inițieze demersuri diplomatice la serviciul secret omolog de la Kiev pentru a afla dacă este posibilă desecretizarea documentului privind interdicția lui George Simion de a intra în Ucraina.

Marcel Ciolacu a declarat că dacă șeful Comisiei SRI, liberalul Cristian Chirteș, are informații că George Simion este spion rus, atunci ar trebui să arate dovezile public. Premierul a mai spus că nici statul român nu are asemenea informații.

Marcel Ciolacu a vorbit despre acest lucru și ziua precedentă, la sediul Ambasadei României din Londra, imaginile video sunt mai jos:

Nicolae Ciucă: Nu am fost informat că George Simion s-a întâlnit cu spioni ruși

La rândul său, preşedintele Senatului şi al PNL, Nicolae Ciucă, a fost întrebat la Hunedoara joi, 14 noiembrie, dacă a primit vreo informare de la Serviciile Secrete românești referitoare la întâlniri ale președintelui AUR cu spioni ruşi în România. Ciucă a negat și el.

„Nu, și nici nu am cerut vreodată astfel de informări. Am mai primit această întrebare, este bine să o clarificăm încă o dată. Pentru mine a fost clar cum trebuie să mă poziţionez, când avem două state vecine care i-au interzis prezenţa pe teritoriul lor. Ca atare, din acest punct de vedere, eu am considerat că nu este nevoie să cer date suplimentare”, a răspuns al doilea om în stat.

