Cazul notarului care și-a înjunghiat iubita de opt ori și a ținut-o sechestrată în mașină: „Nu mai mori odată!”. De ce a beneficiat de o condamnare mai mică

Scenele șocante au avut loc în 9 decembrie 2023. După 8 luni, bărbatul și-a aflat pedeapsa. Va sta la închisoare 5 ani și 8 luni pentru cele două infracțiuni: tentativă de omor și lipsire de libertate în mod ilegal. A recunoscut toate acuzațiile și modul în care s-au derulat evenimentele, nu are antecedente penale și a primit caracterizări pozitive, astfel încât a beneficiat, potrivit legislației penale, de o reducere importantă a pedepsei. Hotărârea Curții de Apel Târgu Mureș, din 12 august 2024, a fost contestată de autorul faptelor.

Cei doi s-au întâlnit în parcul central din municipiul Blaj, în 9 decembrie 2023, în jurul orei 16:00. Bărbatul i-a cerut, într-o discuție pe WhatsApp, fostei iubite să vină la o discuție de „5 minute” pentru a-i da o „amintire”. La cererea notarului, Cristina a urcat în mașina lui și au mers la o benzinărie. Ulterior s-au plimbat cu mașina până în Micășasa, județul Sibiu.

Atacată, din senin, cu cuțitul

„Am zis «hai, te rog, dacă tot vrei să ne plimbăm, să mergem până în Blaj, că trebuie să îmi cumpăr o pereche de papuci pentru serviciu». A condus autoturismul și a oprit la o parcare situată pe partea opusă a sensului de mers. Vorbeam cu el, l-am rugat că se închide la farmacie să mergem să-i cumpăr medicamente lui taică-meu şi pur şi simplu nu conştientiza ce-i spun eu. La un moment dat, a coborât din maşină şi a mers la portbagaj pentru a căuta ceva. M-am dat jos din maşină cu intenţia de a merge spre Blaj, întrucât nu era departe, iar la ora 20:00 se închidea farmacia”, le-a povestit Cristina anchetatorilor, de pe patul de spital.

Bărbatul a mers după ea şi a convins-o să urce din nou în autoturism, că o va duce el. În maşină, Claudiu Liviu Miclăuș a scos un cuțit din geacă, din buzunarul de la piept, şi a lovit-o, nu înainte de a-i spune că o omoară şi apoi se va sinucide. Cristina a parat cu mâna stângă prima lovitură şi a reuşit să iasă din autoturism. A urmat o luptă între cei doi, iar bărbatul i-a aplicat mai multe lovituri cu cuţitul. Femeia a început să strige către autovehiculele care treceau pe drum, însă nu a fost observată. Agresorul i-a pus piedică, a căzut şi i-a aplicat o lovitură în spate. Victima și-a pierdut conştienţa, după care a fost urcată în autoturism, iar bărbatul a plecat spre județul Mureș. Raportul de medicină legală a arătat că femeia a avut opt plăgi înjunghiate sau tăiate, în abdomen, în spate și la un picior, plus alte plăgi la degete, care au fost provocate în timp ce se apăra de atacurile cu cuțitul.

„O să mă arunc la tren şi după aceea te duc la spital”

După ce a urcat-o pe fosta iubită în mașină, bărbatul a condus timp de peste două ore autoturismul pe drumurile publice, iniţial pe raza judeţului Alba, trecând şi prin Blaj, iar ulterior pe raza județului Mureş, prin Târnăveni şi spre zona Iernut – Luduș. Cristina și-a revenit din inconștiență, și-a dat seama că era rănită grav și a început să îl roage să o ducă la spital. Bărbatul a refuzat categoric, spunându-i că mai întâi trebuie să se omoare. Pe parcursul traseului, a oprit în unele locuri din zona Iernut – Luduș, coborând din maşină lângă un tomberon metalic, respectiv lângă un pod peste râul Mureş, după care a urcat din nou la volan şi şi-a continuat deplasarea ignorând permanent rugămințile victimei de a face ceva pentru a-i salva viaţa.

„Mi-a zis «te duc, dar prima dată trebuie să mor eu». Şi a scos un cutter. A vrut să-şi taie venele. L-am întrebat, «totuşi, de ce ai făcut chestia asta?”, după care mi-a răspuns «Am probleme. Nu mai reprezint nimic. Și la serviciu şi de sănătate…». A oprit în zona unei benzinării din localitatea Iernut și l-am întrebat ce are de gând să facă, iar acesta mi-a spus că «Te tai şi te arunc!». Iniţial, am crezut că porneşte maşina şi se bagă în ceva şi murim. Când a oprit în parcarea din zona căii ferate, unde am fost găsiți de polițiști, mi-a spus «eu o să mă arunc la tren şi după aceea te duc la spital». «Cum să mă duci la spital dacă te arunci la tren?»”, le-a pus femeia polițiștilor, în declarația pe care a dat-o a doua zi, după intervenția medicilor, de pe patul de spital.

Flerul polițiștilor salvatori

După ora 22:00, bărbatul a oprit autoturismul în apropiere de Iernut, pe un drum lateral drumului european E60, în apropiere de calea ferată. În jurul orei 22:40, un echipaj de poliţie din cadrul Secţiei nr. 12 Poliţie Rurală Luduș, care trecea pe drumul european, a observat mașina oprită pe drumul lateral. Agenților li s-a părut suspectă prezenţa vehiculului în acel loc, întrucât era vorba despre un drum cu destinaţie agricolă şi, în mod normal, acolo nu staţionează maşini, şi au oprit pentru a-l verifica. Văzând mașina de poliție, notarul a încercat să dea cu spatele pe o distanţă foarte scurtă, motiv pentru care poliţiştii au pornit girofarul şi au oprit maşina în spatele autoturismului acestuia. Cei doi polițiști au coborât din mașină, moment în care Cristina a reușit să deschidă portiera și le-a strigat: „Ajutor, vrea să mă omoare”.

Unul dintre polițiști a trecut pe partea stângă a autovehiculului Audi şi a somat șoferul, fără a scoate arma din toc. Claudiu Liviu Miclăuș s-a supus somației și nu a opus nicio rezistență. Oamenii legii au cerut imediat ajutor, iar femeia a fost transportată la un spital din Târgu Mureș, unde a intrat direct în operație. A avut nevoie de 75 de zile pentru a se recupera în urma rănilor suferite. Notarul a fost reținut și, ulterior, arestat preventiv, măsură menținută până în prezent. După ce a fost externată, Cristina le-a mulțumit public celor doi polițiști, Raul Antonio Ionaș şi Paul Andrei Nichita, care i-au salvat viața. Aceștia au fost premiați de prefectul județului Mureș, care a propus și avansarea lor în grad.

Claudiu Liviu Miclăuș le-a spus anchetatorilor că faptele ar fi fost determinate de problemele medicale de natură psihică şi de faptul că nu era conştient de ce se întâmplă. „Parcă trăiam un vis în acel moment”, le-a spus acesta, potrivit hotărârii instanței de judecată. A mai afirmat că ar fi avut intenţia de a se sinucide, prin aruncarea fie de pe pod, fie în faţa trenului. Acestuia i-a fost interzis să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri față de victimă, timp de 5 ani de la data executării pedepsei. De asemenea, va trebui să plătească suma de 30.000 de euro, confiscată de instanță, care reprezintă valoarea autoturismului cu ajutorul căruia au fost săvârșite faptele. Partea civilă a dosarului, respectiv daunele morale și materiale cerute de Cristina și de unitatea medicală din Târgu Mureș, se judecă într-un dosar separat.

