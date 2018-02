Ce aduce Anul Câinelui de Pământ. Previziunile pentru Noul An Chinezesc

Ce aduce Anul Câinelui de Pământ, care, conform calendarului chinezesc, începe pe 16 februarie 2018. Acest an este unul bun pentru aduce pe lume un copil deoarece pământul este un simbol asociat longevității și stabilității. În schimb, plan profesional și financiar vor exista suișuri și coborâșuri.

Anul Câinelui de Pământ va dura până pe 4 februarie 2019. În cultura chineză, câinele este văzut ca un bun prieten al omului, ca un animal obedient pe care te poți baza. Calendarul chinezesc se desfășoară după un ciclu de 12 ani, iar fiecărui an îi este atribuit un animal.

După cocoș, câinele se află la locul al unsprezecelea, fiind urmat de porc. Persoanele, care aparțin acestui semn zodiacal, sunt născute în 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

În cultura chineză, câinii sunt considerați onești, loiali, prietenoși și prudenți. Din acest motiv, persoanele născute sub acest semn zodiacal sunt capabile să facă sacrificii pentru persoanele dragi.

În schimb, câinii nu au un punct forte comunicarea, de aceea ar putea întâmpina piedici în exprimarea părerilor sau a gândurilor. Asta ar lăsa impresia celor din jur că ar fi încăpățănțați.

Câinii sunt persoane calme care își doresc să aibă o viață liniștită, o familie numeroasă și nu recurg niciodată la gesturi necugetate, conform acasa.ro. Aceștia sunt gata să sară în ajutorul altor persoane care să le ajute, fără a aștepta ceva în schimb. Conform culturii chineze, câinii au încredere oarbă în oameni și nu recurg la gesturi de trădare. În cazul în care sunt trădați, ei vor suferi enorm.

Atunci când cad în depresie, câinii cred că lumea este rea, iar viața este complicată. Aceștia sunt destul de pesimiști, fapt care îi face să devină melancolici.

Ce aduce Anul Câinelui de Pământ. Ce le poartă noroc Cainilor

Numere norocoase: 3, 4 și 9, dar și numere formate din aceste cifre (de exemplu: 34, 39);

Zile norocoase: 7 și 28 ale fiecărei luni;

Culori norocoase: roșu, verde și purpuriu;

Flori norocoase: trandafiri și orhidee.

Ce le aduce ghinion câinilor în Anul Câinelui de Pământ

Numere ghinioniste: 1, 6 și 7;

Culori ghinioniste: bleu, alb și auriu;

Compatibilitatile Câinilor cu restul zodiilor

Cea mai bună compatibilitate a Câinilor o au cu Iepurii. În schimb, nu se vor putea înțelege niciodată cu Dragonii, Caprele și Cocoșii.

Ce aduce Anul Câinelui de Pământ în dragoste

Toate zodiile sunt interesate, în Anul Câinelui de Pământ, mai mult de partea sentimentală, motiv pentru care vor să aibă o relație stabilă. Pot obține acest lucru numai prin dialog și o bună înțelegere a oamenilor din jur.

Anul Câinelui de Pământ este un an al sensibilității, empatiei și emoțiilor. Acesta este un an bun pentru a a duce pe lume un copil deoarece, conform culturii chineze, pământul este un simbol asociat cu stabilitatea, longevitatea și autocontrolul. Se spune că cei născuți în acest an vor avea parte de noroc în viață.

Ce aduce Anul Câinelui de Pământ în carieră și în plan financiar

În Anul Câinelui de Pământ vor fi suișuri și coborâșuri în privința veniturilor financiare și a carierei. Este un an al perseverenței și chiar al lăcomiei întrucât casa carierei este guvernată de Tigrul de lemn. Există, însă, șanse mari de acumula bunuri de valoare, precum case și mașini, la prețuri avantajoase.