Cele 5 cuvinte scrise de Elon Musk pe X

Pe rețeaua de socializare X, fostă Twitter pe care o deține, Elon Musk a scris: „România își merită propria suveranitate!”.

Miliardarul Elon Musk a preluat o postare a paginii Inevitable West care anunță „BREAKING: Călin Georgescu anunță că, în prima zi ca președinte, va interzice întreaga rețea Soros în România.”

Elon Musk, postare despre România – Captură ecran X

🚨BREAKING: Călin Georgescu announces that on his first day as president, he will ban the entire Soros network in Romania



"We have ways to do this. We know who they are, it's very clear." pic.twitter.com/MtkrZPvuXO — Inevitable West (@Inevitablewest) February 17, 2025

Postarea, care a adunat deja peste 9 milioane de vizualizări, citează direct din afirmațiile lui Călin Georgescu, politicianul care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România: „Avem modalități de a face acest lucru. Știm cine sunt, e foarte clar.”

Nu este prima oară când Elon Musk face declarații publice despre România, într-un context politic tensionat.

Zilele trecute, Elon Musk a distribuit pe X interviul europarlamentarului AUR Georgiana Teodorescu pentru Mario Nawfal, un susținător proeminent al MAGA în SUA.

Mario Nawfal, atac la adresa CCR

Mario Nawfal, jurnalist popular pe social media, a atacat judecătorii CCR care au decis anularea turului 1 al alegerilor prezindețiale, câștigat de Călin Georgescu.

El a criticat-o pe Elena Simina Tănăsescu, judecător la CCR, despre care spune că face parte din Rețeaua „Soroș”.

„ALEGERILE DIN ROMÂNIA RĂSTURNATE: PRESUPUSA INFLUENȚĂ A SUA ȘI SOROS EXPUSĂ. Curtea Constituțională a României a anulat 9 milioane de voturi la alegerile din 2024, judecătorii săi având presupuse legături cu Biden, Soros și ONG-uri susținute de SUA. Elena Simina Tănăsescu, un judecător al Curții Constituționale, ar fi făcut parte din consiliul de administrație al unui ONG finanțat de Soros.”, a scris Mario Nawfal pe X.

🚨🇷🇴ROMANIAN ELECTION OVERTURNED: ALLEGED U.S. AND SOROS INFLUENCE EXPOSED



Romanias Constitutional Court annulled 9 million votes in the 2024 election, with its judges allegedly tied to Biden, Soros, and U.S.-backed NGOs.



Elena Simina Tănăsescu, a Constitutional Court judge,… pic.twitter.com/OlBOFNfzpY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 16, 2025

Elon Musk și implicarea în politică

Miliardarul Elon Musk este acuzat că se implică în politica internă a mai multor țări, printre care și Germania, susținând deschis partidul extremist AfD.

De altfel, și vicepreședintele JD Vance a avut o întâlnire cu reprezentanții partidului după Conferința de la Munchen.

JD Vance i-a criticat și pe organizatorii conferinței de la München pentru că au blocat partidele populiste să participe la eveniment, spunând că „nu trebuie să fim de acord… dar trebuie cel puțin să participăm la dialog cu ei”.

Motivul pentru care Elon Musk subminează UE

Elon Musk, cel mai bogat om din lume și liderul Tesla, X (fostul Twitter) și SpaceX, se află într-un conflict deschis cu Uniunea Europeană din cauza reglementărilor stricte impuse de Digital Services Act (DSA).

Această legislație obligă marile platforme online să elimine conținutul ilegal, să protejeze consumatorii și integritatea alegerilor, iar Musk consideră că impune o cenzură excesivă.

Comisia Europeană a deschis investigații oficiale împotriva X, acuzând platforma că favorizează extrema dreaptă și nu combate eficient dezinformarea. Musk este doar unul dintre giganții tehnologici vizați, alături de Meta (Facebook, Instagram), Apple și TikTok.

De altfel, Tesla, condusă de Musk, a dat în judecată Comisia Europeană după ce aceasta a impus tarife vamale pentru mașinile electrice importate din China.

Deși Tesla are o fabrică în Germania, cea mai mare parte a producției pentru Europa vine din Shanghai, iar noile taxe afectează grav afacerile companiei.

Musk s-a poziționat ca un susținător puternic al lui Donald Trumpla Alegerile din Statele Unite. În urma victoriei lui Trump, Musk a fost numit șeful unui departament guvernamental de eficientizare a administrației americane (DOGE), consolidându-și astfel influența politică.

România, ținta americanilor

Declarația lui Elon Musk vine la doar câteva zile distanță de atacul lui JD Vance la adresa României.

Vicepreședintele american JD Vance, prezent la conferința de securitate de la Munchen, a atras atenția prin declarațiile sale care au lovit în plin România.

JD Vance, în cadrul Conferinței de Securitate de la München. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

JD Vance a declarat, vineri, că anularea alegerilor prezidențiale din România s-a făcut în baza unor „suspiciuni șubrede ale unei agenții de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor continentali”.

