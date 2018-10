Rezultatele spectaculoase sunt de durată întrucât face sport aproape zilnic, arzând în jurul a 1000 de calorii în urma unei sesiuni de Kangoo Jumps, dar este și atentă să nu consume alimente care i-ar afecta atât silueta cât și sănătatea. În prezent, celebra antrenoare are 53 kilograme, la înălțimea de 1,70 m, siluetă de invidiat pe care a afișat-o în cea mai recentă ședință foto, postată pe paginile ei de socializare.

Reguli elementare pentru oricine

„Am 4-5 mese pe zi, în cantități mici sau moderate, în funcție de cât de mult efort depun în acea zi la antrenamente. Iau un mic dejun bogat în carbohidrați și proteine. De exemplu, șuncă de curcan, ouă fierte sau ochi, cereale cu iaurt și fructe. Plus jumătate de ananas. La prânz, carne la grătar cu salată, iar seara salată ușoară sau orez cu legume.

Important este însă și ce am exclus definitiv din alimentație. Sunt produse pe care ești tentat să le cumperi din magazine pentru că sunt ieftine și aparent bune la gust. Însă multe dintre ele conțin mulți conservanți și nu sunt deloc bune pentru sănătate pe termen lung. Nu mai spun că nu poți avea o siluetă armonioasă dacă le consumi. Eu am exclus complet mezelurile de orice tip, salam, parizer, cremvurști, pate de ficat, semi-preparatele, foietajele, cartofii prăjiți, pastele și pâinea din făină albă. În plus, nu consum brânză grasă, fructele în conserve, zahăr, sare în exces, alcool și băuturi carbogazoase. Acestea sunt, de altfel, reguli elementare pentru oricine își dorește să slăbească ori să își mențină silueta și să fie sănătos. Când suntem foarte tineri, avem metabolismul alert și nu observăm cât ne dăunează aceste alimente, însă, odată cu înaintarea în vârstă, orice exces sau abatere de acest tip se vede imediat la siluetă și la sănătate', declară Kinga Sebestyen.

Citește și

Editorial din Oradea: Jurnalistul Mircea Chirilă, ironii la adresa Gabrielei Firea și autoironie pentru stilul ardelean de administrație!