Potrivit portalului Daily NK, autoritățile nord-coreene au implementat un sistem bazat pe recompense și pedepse, care provoacă nemulțumiri în rândul populației.

Guvernul lui Kim Jong-un consideră supravegherea reciprocă între cetățeni o „obligație socială fundamentală”.

Locuitorii sunt instruiți să raporteze autorităților orice comportament care încalcă normele socialiste, inclusiv conviețuirea fără căsătorie, închirierea ilegală de locuințe sau consumul de mass-media străine interzise, în special cele din Coreea de Sud.

Un exemplu recent al modului în care funcționează acest sistem este întâlnirea Uniunii Socialiste a Femeilor Coreei, în cadrul căreia s-au oferit directive precise privind comportamentele ce trebuie raportate.

„Gardienii” sunt instruiți să identifice și să sancționeze prompt abaterile. Recompensele pentru cei care raportează includ beneficii materiale, poziții politice și excursii la atracțiile din Phenian.

În același timp, persoanele care nu raportează încălcările, deși sunt conștiente de acestea, riscă pedepse severe, cum ar fi muncă forțată timp de peste 3 luni sau pierderea locului de muncă.

Frustrarea cetățenilor față de această supraveghere continuă este în creștere, conform sursei Daily NK.

„Oamenii sunt epuizați de faptul că sunt constant monitorizați de liderii gărzilor și de agenții de securitate ai statului. Simt că acest an va fi la fel de greu ca ceilalți”, a declarat un informator portalului.

Coreea de Nord rămâne una dintre cele mai închise și controlate societăți din lume, unde orice abatere de la normele impuse poate avea consecințe severe.