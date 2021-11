Gigi Becali a intrat în direct la postul România TV și a dezvăluit că are informații și din surse sigure știe că Petrică Mîțu Stoian nu a decedat din cauza tratamentului făcut cu oxigen hiperbaric. Afaceristul nu a vrut însă să dezvăluie cauza decesului. „Mîțu Stoian nu a murit de hiperbară, ci de altceva. Nu pot spune mai multe, gata. Nu a murit din cauză că a intrat în camera hiperbară. Nu pot să vă zic mai multe, puteau să vă zică oamenii care mi-au spus și mie.

Dar nu are nicio legătură cu clinica. Nu are rost să discutăm. El nu a murit din cauză la hiperbară. Și eu în clinica mea am cameră hiperbară”, a declarat Gigi Becali la TV.

Acesta a mai precizat că nu îi va ajuta pe anchetatori și nu vrea să dea nicio declarație în acest caz.

Anchetă în cazul morţii lui Petrică Mîţu Stoian

„În ceea ce privește cazul decesului artistului Petrică Mîțu Stoian precizăm că, în prezent, se află în desfășurare o anchetă a instituțiilor competente.

De asemenea, Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin a demarat o verificare la unitățile medicale în care a fost internat pacientul, unde se verifică condițiile igienico-sanitare și respectarea procedurilor înainte de efectuarea terapiei din camera hiperbară”, a transmis Ministerul Sănătății, care a schimbat procedurile după moartea lui Petrică Mîțu Stoian, fără terapie hiperbară în recuperarea post-COVID.

Miercuri, 10 noiembrie, Petrică Mîţu Stoian a fost a fost înmormântat, după ce regretatul cântăreț de muzică populară a murit pe 6 noiembrie. Petrică Mîțu Stoian, 61 de ani, a fost transportat sâmbătă, 6 noiembrie, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Reșița, județul Caraș-Severin, de la o clinică unde urma o terapie hiperbară post-COVID, însă medicii nu au mai putut face nimic ca să-l salveze.

