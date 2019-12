De Livia Lixandru,

„Erau, ce-i drept, cu totul alte vremuri, așa că și cadourile, dar și pasiunile noastre erau diferite de cele ale copiilor din ziua de azi. Inclusiv așteptările”, povestește Cristian.

Într-un top trei al celor mai mari bucurii pe care i le-a făcut Moș Nicolae, milionarul de astăzi pune pe primul loc mingea de fotbal din piele, marca Artex. Aceasta și-a găsit loc chiar în ghetuțe, pentru că venea dezumflată.

„Îmi amintesc ce bucuros am fost când am primit-o și cum se făcea loc în jurul meu când ieșeam cu ea afară, în fața blocului.J Era o mare mândrie să ai o astfel de minge. O lipeam, o coseam și trei ani de zile am folosit-o, până când s-au rupt toate peticele”.

Locul doi în topul celor mai frumoase cadouri de care își amintește și astăzi a fost ocupat de un avion.

„Era un process foarte migălos și eu aveam o colecție de 20 de avioane, la care lucram cu multă pasiune. Aveau locul lor pe dulap, pe vremea când camerele de zi semănau toate între ele. Așa că le țineam în cei 20 de centimetri care mai rămâneau sus pe mobilă și stăteau puțin înclinate”.

Și tot la capitolul colecții, un alt cadou impresionant a constat în timbre. „Aveam și colecție de timbre și, într-o perioadă, am căutat foarte mult o anumită coliță. Pe care mi-a adus-o Moș Nicolae. Era foarte șmecheră și am fost atât de fericit, că nu mi-a mai trebuit nimic, nici mâncare”.

Însă cadourile nu veneau singure, ci erau însoțite uneori de ceva foarte inedit: cojile de cartofi. „Acesta era un semn clar că nu am fost cuminte în perioada de dinainte.J Cojile de cartofi erau ca un fel de semn. Eram atenționat”, adaugă Onețiu, noul jurat de la „Imperiul leilor”, ce va fi difuzat la Pro tv.

